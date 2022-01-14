МВД РТ: Если вину начальника информационных технологий и связи установят, он будет уволен

В МВД по Татарстану проводится служебная проверка после ареста начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации ведомства Ленара Самигуллина по подозрению в получении взятки в 180 тысяч рублей.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, если вину Самигуллина установят, он будет уволен за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Ранее агентство сообщало о том, что суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД по РТ. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки на общую сумму почти в 180 тысяч рублей.