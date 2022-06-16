МВД РФ: Гражданам Украины, ДНР и ЛНР не грозит высылка из страны

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что им необходимо подтвердить свой правовой статус или покинуть страну, опровергла официальный представитель МВД Ирина Волк.

Привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и ведения трудовой деятельности на территории России и депортировать граждан Украины и республик Донбасса не будут, заверила Волк.

Власти рекомендуют гражданам этих государств, в том числе без документов или с истекшим сроком действия, продлить срок временного пребывания в стране, обратившись в территориальные органы МВД. Там же можно получить статус беженца или временное убежище, оформить разрешение на проживание в России либо вступления в гражданство, уточнила представитель ведомства.