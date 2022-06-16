Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут выслать из России при отсутствии документов

Из России вышлют граждан Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, если они не оформят разрешительные документы на проживание или трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве отметили, что в РФ продолжают действовать временные меры для сроков пребывания иностранцев на территории страны. При этом граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление на временное проживание и вид на жительство даже с истекшим паспортом. Сделать это необходимо до 17 августа, в противном случае их обяжут выехать из страны не позднее 3 сентября текущего года.

По опубликованным ранее данным Министерства внутренних дел, с 2019 года гражданство РФ получили более 800 тыс. жителей Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбу руководителей признанных незадолго до этого российской стороной республик Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.