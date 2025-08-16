В УМВД разъяснили, как наказали иностранца после нападения на продавца магазина в Казани

В социальных сетях появилась информация, что мигрант, который напал на сотрудницу одного из магазинов в Ново-Савиновском районе Казани, якобы избежал ответственности.

Однако в пресс-службе УМВД России по Казани рассказали «Татар-информу», что информация о том, что полиция прекратила расследование по факту конфликта не соответствует действительности.

«После проверки установлено отсутствие состава уголовного преступления в действиях мужчины. Кроме того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения нанесенные женщине расцениваются как не причинившие тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, действия мигранта попадают не под уголовную статью, а под административную.

«Татар-информ» рассказывал, что между одним из покупателей и продавщицей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.

На кадрах видно, как молодые люди общались на повышенных тонах, а после мужчина накинулся на девушку и у них завязалась драка.