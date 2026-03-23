МВД предупредило о риске слежки через умные колонки

Мошенники начали использовать умные колонки для слежки за пользователями. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным экспертов Kaspersky, хакеры все чаще пытаются получить доступ к устройствам с голосовыми ассистентами, чтобы собирать личные данные.

Признаком взлома может быть странное поведение колонки: она включается сама по себе, запускает музыку или выполняет команды без запроса.

Пользователям советуют обращать внимание на такие сбои и проверять настройки безопасности устройств.