Происшествия 23 марта 2026 08:35

МВД предупредило о риске слежки через умные колонки

Мошенники начали использовать умные колонки для слежки за пользователями. Об этом сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным экспертов Kaspersky, хакеры все чаще пытаются получить доступ к устройствам с голосовыми ассистентами, чтобы собирать личные данные.

Признаком взлома может быть странное поведение колонки: она включается сама по себе, запускает музыку или выполняет команды без запроса.

Пользователям советуют обращать внимание на такие сбои и проверять настройки безопасности устройств.

читайте также
В Роскачестве призвали отключать микрофон при личных разговорах рядом с умной колонкой
#МВД России #предупреждение #слежка
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

