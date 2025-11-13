В Роскачестве призвали отключать микрофон при личных разговорах рядом с умной колонкой

Полную приватность при использовании умной колонки может обеспечить только физическое отключение микрофона, поэтому обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами не рекомендуется. Об этом сообщили в Роскачестве, передает ТАСС.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что принцип работы умных колонок предполагает постоянный анализ звукового окружения. Он пояснил, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования профиля пользователя, включая интересы, привычки и маршруты.

По словам Кузьменко, ключевым критерием безопасности при выборе устройства является наличие кнопки отключения микрофона. Использование этой функции позволяет гарантированно прекратить прослушивание. Эксперт также рекомендовал регулярно проверять разрешения, предоставленные всем устройствам умного дома.

В организации подчеркнули, что микрофон лучше отключать, когда колонка не используется. Например, если устройство применяется только по выходным, в будние дни его следует держать выключенным. Такой же принцип стоит применять и к другим устройствам, например, камерам на ноутбуках, которые можно закрывать специальными шторками, чтобы заблокировать доступ в случае гипотетического взлома программного обеспечения.

В Роскачестве добавили, что умная колонка работает в режиме постоянного прослушивания, но это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство реагирует на специальное слово-активатор, а звуковые данные в этот момент анализируются непосредственно на самой колонке и, как правило, не покидают ее пределы.

Передаются в основном технические данные для проверки подключения, которые защищены сложным шифрованием, что делает перехват и расшифровку разговоров маловероятными.

Эксперты подчеркнули, что программное обеспечение колонки может быть настроено на распознавание других фраз, однако ответственные производители внедряют аппаратные меры защиты, препятствующие произвольному изменению функций прослушивания.