МВД предложило закрепить на госномерах машин в новых субъектах РФ коды 80, 81, 84 и 85

МВД России предложило ввести новые коды для госномеров автомобилей на новых территориях, вошедших в состав РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с принятием в РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей МВД России подготовлены изменения в ведомственный приказ от 5 октября 2017 г. № 766 „О государственных регистрационных знаках транспортных средств“», — сказано в заявлении.

На автомобильных номерах для ДНР планируется закрепить код 80, для ЛНР — 81, Херсонской области — 84, Запорожской — 85.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал документы о принятии в состав России четырех новых регионов.