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Ру Тат
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22 сентября 2021  12:58

МВД предложило дополнительно упростить прохождение техосмотра

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В Министерстве внутренних дел России предложили отказаться от ряда проверок при прохождении технического осмотра транспортных средств, которые всё еще в обязательном порядке должны проходит диагностику, чтобы упростить данный процесс. 

МВД выступило с предложением отменить проверку на наличие трещин в лобовом стекле. Также в ведомстве уверены, что можно отказаться от осмотра замков дверей, механизмов регулирования сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла.

Кроме того, в ведомстве предложили в ходе прохождения техосмотра освобождать все транспортные средства от оценки уровня загрязняющих веществ в выхлопе. 

Ранее проект закона об отмене обязательного прохождения технического осмотра для личного транспорта был внесен в Государственную Думу и поддержан Правительством РФ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#мвд #техосмотр
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