МВД по РТ массово проверит и выявит тех, кто подделывает сертификаты о вакцинации

Сегодня в Татарстане работают группы людей, которые подделывают сертификаты о вакцинации. Эти группы состоят из посредников, которые предлагают услугу, и врачей в медицинских учреждениях. В связи с этим МВД по РТ анонсировало массовые проверки с 30 октября по выявлению тех, кто подделывает сертификаты, как сообщил замминистра внутренних дел Алексей Соколов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Контрольные функции министерства будут усилены, МВД будет работать в штатном режиме, исходя из оперативной обстановки. К сожалению, рынок таких услуг есть, есть спрос и есть предложение. Есть также и ответственность – статья УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов"», – сообщил Алексей Соколов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что полицейские выявили более 40 преступлений, связанных с подделкой сертификата о вакцинации.