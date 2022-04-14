МВД по РТ объявило в международный розыск сооснователя финансовой пирамиды FrendeX

Как стало известно «Татар-информу», МВД Татарстана объявило в международный розыск второго основателя финансовой пирамиды FrendeX Дмитрия Чечулина. Кроме того, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ущерб от действий организаторов пирамиды составил 250 миллионов рублей. По Татарстану насчитывается 334 пострадавших, в других регионах их еще больше.

Ранее агентство сообщало о том, что Верховный суд РТ заочно арестовал основателя финансовой пирамиды Frendex Руслана Пичугина.

В августе прошлого года FrendeX прекратила работу в России, а спустя пару дней после закрытия в МВД начали поступать первые заявления от пострадавших вкладчиков.