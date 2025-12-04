МВД по РТ о тяжких преступлениях: «В перерывах между боями ВСУшник соблазнял детей»

О раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений в Татарстане рассказали сотрудники МВД. О том, как спустя 25 лет удалось найти убийцу, как педофилы вымогают у подростков фото с обнаженкой в Сети, как по брошенному в поле телу удалось выйти на группировку сутенеров и похитителей детей – в репортаже «Татар-информа».





«Курьеров удается найти всегда – в этом году, например, были задержаны 16 человек»

В Татарстане выросло количество убийств и преступлений, связанных с сексуальным насилием, в то же время снизилось число изнасилований и причинений тяжкого вреда здоровью: о деятельности уголовного розыска говорили сегодня на пресс-конференции в МВД Татарстана.

«Повседневная напряженная работа сотрудников уголовного розыска всегда была и остается направленной на защиту личности и государства от преступных посягательств, обеспечение безопасности граждан и общества.

С начала года количество зарегистрированных убийств незначительно выросло с 118 до 122 случаев, а количество зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось почти на 20 процентов, с 313 до 251 случая», – рассказал начальник Управления уголовного розыска МВД по РТ Рефат Катипов.

Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом достигла ста процентов. Количество зарегистрированных изнасилований, по словам Рефата Катипова, сократилось практически на 11%, с 92 до 82 случаев, а вот количество зарегистрированных случаев насильственных действий сексуального характера возросло со 159 до 169 эпизодов. Показатель раскрытия таких дел составил 96%.

«Количество возросших насильственных дел сексуального характера вызывает беспокойство, поскольку раскрытие таких преступлений имеет определенную сложность. Лицо, находящееся в другой стране, может в мессенджерах совершить те или иные действия и потребовать что-то от ребенка, в том числе фотографии. Для этого в ход идет запугивание. Это тяжкое преступление, мы отправляем запросы в Интерпол, взаимодействуем с другими странами. Не всегда это получается из-за политической обстановки», – дополнил Рефат Катипов.

В качестве примера он привел уголовное дело, которое расследует отдел полиции «Промышленный». Пострадавшие – две несовершеннолетние девочки. В общем чате мессенджера к ним в доверие втерся незнакомец, который представлялся их ровесником. Запугивая девочек, он начал требовать от них обнаженные фотографии. По его следу сотрудники полиции вышли на компьютеры в Рязани. Оказалось, они были взломаны, дальше след повел в Новосибирск, оттуда – в Донецк. Выяснилось, что за ником подростка скрывался вэсэушник из Харькова.

Рефат Катипов: «Когда мы выходим на курьера, автоматически возбуждается уголовное дело на неустановленное лицо, которое завербовало подростка. Молодежь ради заработка иногда поступает бездумно»

«То есть он в перерывах между боями занимается таким поганым делом – это абсолютно не мужской поступок. Мы установили его личность, Ф. И. О., нашли его фотографии, но добраться до него сейчас пока не представляется возможным», – рассказал Рефат Катипов.

Подростков также вербуют в наркошопы, предлагают делать закладки и таким образом зарабатывать. По словам полицейских, курьера удается найти всегда, но вот сами владельцы таких ресурсов умело скрываются за границей. Похожая ситуация складывается с вербовкой в курьеры мошенников.

«Это статья о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Когда мы выходим на курьера, автоматически возбуждается уголовное дело на неустановленное лицо, которое завербовало подростка. Молодежь ради заработка иногда поступает бездумно», – добавил он.

За десять месяцев этого года в Татарстане произошло 489 преступлений через интернет, из них 139 раскрыто и 112 человек задержано. Отдельного внимания стоит то, что с июня этого года сотрудникам полиции удалось оперативно пресечь 57 мошенничеств и сохранить татарстанцам около 50 млн рублей. Во время этих действий с поличным было задержано 16 курьеров. Такая же тяжелая судьба и наказание ждет дропперов – тех, кто продает и покупает банковские карты и помогает мошенникам делать переводы, забирая себе процент с этих сумм.

Артем Фуриев: «Есть преступления, которые раскрываются только спустя долгие годы, когда очевидцы перестают бояться и начинают говорить»

«Спустя четверть века убийцы понесли заслуженное наказание»

Отдельного внимания стоят преступления прошлых лет, о них рассказал заместитель начальника отдела по особо важным делам и по раскрытию преступлений прошлых лет УУР МВД по РТ Артем Фуриев. Поставить точку в одном из таких удалось в этом году.

«В 2020 году в Верхнеуслонском районе в поле был обнаружен труп неустановленной женщины, на протяжении четырех лет проводились мероприятия для установления ее личности. Не было никакой информации, кто она и откуда. Взаимодействуя с коллегами из СК и других регионов, удалось установить личность женщины и выйти на группу преступников, убивших ее. Двое преступников уже задержаны и сознались», – поделился Артем Фуриев.

Как выяснилось, женщина была из Новосибирской области. После убийства преступники похитили ее ребенка и сделали на него поддельные документы, выдавая за своего.

«Расследуя эту преступление, мы вышли на другое. Тоже в Верхнеуслонском районе в 2019 году жестоко убили несовершеннолетнюю девочку из Челябинска. Ее расчленили и сожгли, часть останков разбросали в лесу. Была проведена экспертиза, личность удалось установить. Выяснилось, что несовершеннолетнюю девушку заставили заниматься проституцией, а потом убили», – добавил он.

Каждое подобное преступление, по его словам, требует уникального подхода. Каждая версия тщательно отрабатывается. Таким же образом в прошлом году удалось раскрыть преступление в поселке Нурлатского района.

«В доме был обнаружен труп мужчины, изначально под подозрения попали жители поселка, но выяснить ничего не удалось. Четыре года велась работа, и в прошлом году удалось найти очевидца – оказалось, преступником была женщина из Нурлата, которую мужчина пригласил на распитие алкоголя. Потом она его убила и скрылась», – рассказал Артем Фуриев.

Есть преступления, которые раскрываются только спустя долгие годы, когда очевидцы перестают бояться и начинают говорить. В Мамадышском районе в 1998 году женщина и ее сожитель убили знакомого, труп закопали в лесу недалеко от дома. У погибшего не было близких родственников, которые стали бы его искать. Преступление долгое время оставалось безнаказанным, но приблизительно через 25 лет удалось выйти на виновных, и они предстали перед судом.

Виктор Албутов: «С каждым годом в Татарстане увеличивается количество преступлений с участием иностранцев»

«В Татарстане растет количество преступлений с участием иностранцев»

О набегах орды подростков в Сабинском районе как о примере преступлений против личности рассказал начальник отдела по раскрытию подобных преступлений УУР МВД по РТ Виктор Албутов. По его словам, группа несовершеннолетних проникала в дома и похищала ценное. В один из таких набегов хозяйка оказалась дома, и подростки ударили ее по голове молотком.

«Всех участников группы удалось найти и задержать, позже выяснилось, что было еще 11 подобных "набегов". Все сознались, их дело находится в суде», – рассказал он.

С каждым годом в Татарстане увеличивается количество преступлений с участием иностранцев, отметил Виктор Албутов. Он рассказал, что сейчас продолжается расследование дела гражданина Германии и Турции, который убил свою супругу в Казани и ранил ребенка. Он дал признательные показания, и сейчас продолжается следствие.

В конце мая этого года «Татар-информ» сообщал, что в Казани арестовали гражданина Турции и Германии 49-летнего Эцфела Мэтэ, который убил жену на глазах у маленького ребенка. Тогда суд отправил его в СИЗО.

Еще одна история произошла в стенах казанского вуза – двое иностранцев из Марокко не поделили между собой деньги, началась поножовщина, победитель потасовки ожидает суда, проигравший получил травмы.

Пресс-конференции завершились на печальной ноте – начальник Управления уголовного розыска МВД по РТ Рефат Катипов заявил, что сейчас ведомство остро нуждается в новых сотрудниках. А одна из основных целей – не дать разбежаться старым.

«Если в ближайшие годы не будет каких-то изменений, то мы потеряем основной костяк. А чтобы обучить нового сотрудника, надо как минимум два-три года. Наша работа начинается в половине седьмого утра и заканчивается к восьми вечера в лучшем случае. То есть о среднем режиме работы в восемь часов речи не идет. А когда у сотрудника жена уходит в декрет, он просто не может оплачивать кредиты или ипотеку. Что он делает? Идет на гражданскую профессию, где сможет получать в разы больше», – поделился он.

По его словам, недобор среди сотрудников полиции огромный, и растущая нагрузка ложится на плечи оставшихся работников. Основная задача, по словам полицейских, – не растерять костяк талантливых сотрудников, иначе о хороших показателях раскрываемости преступлений придется забыть.