Происшествия 18 марта 2026 14:13

В МВД рассказали татарстанцам, что мошенники активнее всего в выходные и праздники

Радис Юсупов
Фото: © «Татар-информ»

Мошенники активизируются в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

По его словам, мошенники выбирают периоды, когда банки и финансовые организации не работают, а у людей нет возможности обратиться за помощью лично.

«В вечернее время, выходные, когда банки и банковские организации не работают, в праздники – они выбирают момент, когда человек не может пойти в банк, либо он думает, что не может пойти в банк. Тем самым они берут его в обработку», – сказал он.

Радис Юсупов рекомендовал родителям уделять больше внимания детям в период весенних каникул, так как подростки также могут становиться мишенью для мошенников.

«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

