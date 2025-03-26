МВД опубликовало видео задержания организаторов интим-салонов в Альметьевске

МВД Татарстана обнародовало кадры задержания лиц, причастных к организации сети интим-салонов в Альметьевске.

В полицию поступили сведения о том, что в трех массажных салонах оказываются услуги интимного характера, замаскированные под эротический массаж. В результате совместной операции, проведенной сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии, был проведен обыск в одном из салонов, расположенном в частном доме на улице Радищева. Задержаны четверо организаторов подпольного бизнеса в возрасте от 35 до 61 года.

По данным следствия, задержанные нанимали женщин для оказания интимных услуг, выплачивали им зарплату, получали доход от клиентов и вели учет посещений. Пятеро девушек в возрасте от 19 до 34 лет, предоставлявших подобные услуги, попали в поле зрения правоохранителей. Одна из них оказывала услуги эротического массажа, будучи несовершеннолетней.

Во время обыска были изъяты телефоны, ноутбук, блокноты с информацией о незаконной деятельности и прайс-листы на интим-услуги. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. Ведется следствие для установления всех обстоятельств дела.