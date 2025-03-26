В Альметьевске владельцев интим-салона арестовали за организацию занятий проституцией

В Альметьевске за организацию проституции с несовершеннолетними арестовали организаторов интим-салона. Четверых фигурантов дела поместили под стражу до 21 мая. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Альметьевского городского суда.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, для работы в салоне привлекали проституток, как минимум одна из них была несовершеннолетней. Маскировался притон под массажный салон.