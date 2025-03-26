news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 марта 2025 14:27

В Альметьевске владельцев интим-салона арестовали за организацию занятий проституцией

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске за организацию проституции с несовершеннолетними арестовали организаторов интим-салона. Четверых фигурантов дела поместили под стражу до 21 мая. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Альметьевского городского суда.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, для работы в салоне привлекали проституток, как минимум одна из них была несовершеннолетней. Маскировался притон под массажный салон.

#проституция #Уголовное дело #Альметьевск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

25 марта 2025
Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

25 марта 2025