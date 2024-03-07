МВД опубликовало видео задержания набитого взрывчаткой минивэна в Казани

МВД опубликовало видео с места задержания водителя набитого взрывчаткой Ford в Казани.

Ранее мы сообщали, что 5 марта на стационарном посту в Казани полицейские остановили минивэн, за рулем которого сидел житель Хабаровска. В процессе досмотра авто правоохранители нашли 9 килограммов взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Подозреваемый задержан.