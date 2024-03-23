МВД назвало телефоны, по которым нужно обращаться родственникам пропавших в «Крокусе»

Если вы утратили связь с близкими родственниками, потеряли личные вещи и документы во время террористического акта в «Крокус Сити Холл» или на прилегающей территории, столичные полицейские просят обращаться в дежурную часть ГУ МВД России по Москве.

Обратиться в отделение полиции можно напрямую по адресу Петровка 38 или по телефонам 102 и +7 (495) 698-65-88

С аналогичными вопросами можно обращаться круглосуточно в любые территориальные подразделения органов внутренних дел по месту жительства в Москве или Московской области. Полицейские оказывают всестороннюю помощь и поддержку гражданам.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 133 погибших, но число жертв теракта продолжает расти.