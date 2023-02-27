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МВД начало проверку после задержания группы подростков в казанском ТЦ
Накануне в отдел полиции «Московский» в Казани поступило сообщение, что в торговом центре на проспекте Ибрагимова группа подростков нарушает общественный порядок, об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
В ТЦ полицейские задержали 16 молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Их доставили в отдел полиции.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском ТРЦ «Тандем» полицейские задержали группу подростков. По данным источника «Татар-информа», юноши прибыли в комплекс организованно и могут являться членами новоявленной субкультуры ЧВК «Редан».
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