МВД начало проверку после задержания группы подростков в казанском ТЦ

Накануне в отдел полиции «Московский» в Казани поступило сообщение, что в торговом центре на проспекте Ибрагимова группа подростков нарушает общественный порядок, об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

В ТЦ полицейские задержали 16 молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Их доставили в отдел полиции.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском ТРЦ «Тандем» полицейские задержали группу подростков. По данным источника «Татар-информа», юноши прибыли в комплекс организованно и могут являться членами новоявленной субкультуры ЧВК «Редан».