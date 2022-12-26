МВД: Каждый день поступает информация о псевдоайтишниках — создателях финансовых пирамид

Каждый день поступает информация о том, что в Татарстан приезжают псевдоайтишники, которые создают финансовые пирамиды. Об этом заявил на пресс-конференции в Государственном Совете РТ заместитель начальника управления — начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

«Сколько бы мы ни проводили профилактическую работу, всё равно есть люди, которые хотят заработать большие денежные средства, не работая, ничем не занимаясь. Не нужно бежать за бесплатным сыром, который бывает только в мышеловке. Не бывает таких бешенных процентов, как некоторые пирамиды предлагают, — по 30–50%», — сказал спикер.

Усманов подчеркнул, что обещание высоких процентов, выше банковской ставки, уже свидетельствует о финансовой пирамиде. Ни при каких обстоятельствах нельзя вкладывать в такие организации, предупредил замначальника управления.

Кроме того, по его словам, должны насторожить предложения о всё тех же больших процентах, если «привести еще несколько человек», дорогостоящие подарки, а также псевдоброкерские компании и реферальные ссылки, на которые предлагают перейти. Финансово-кредитная организация должна быть обозначена в реестре Центробанка, отметил спикер.

«В любом случае, конец этому будет, понесут ответственность все. И сейчас это можно увидеть на практике. Люди находятся за границей, пожили они там год-два, но все равно за ними пришли. Правовых инструментов в России для этого достаточно», — заметил он.

В свое время было большое количество обманутых дольщиков, но благодаря принятым мерам их число значительно уменьшилось. В настоящее время ведется аналитическая работа и по деятельности финансовых пирамид, добавил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров.

«Думаю, что решение будет найдено, — заявил он. — И нам бы хотелось иметь универсальное законодательство, которое бы уже на стадии образования пресекало деятельность финансовых пирамид».

Депутат пояснил, что на первоначальном этапе привлечь участников финансовых пирамид не за что, поскольку они стараются действовать легально. «Более того, для большого вовлечения аудитории показывают отдельных персон, которые по их высоким процентам получают деньги. Проблемы начинаются позже», — заключил он.

В Татарстане в этом году возбудили десять уголовных дел по финансовым пирамидам, выявив 18 таких преступлений, о чем сообщал «Татар-информ».