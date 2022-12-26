В Татарстане за год возбудили десять уголовных дел по финансовым пирамидам

В Татарстане в этом году возбудили десять уголовных дел по финансовым пирамидам. Выявлено 18 таких преступлений. Об этом сообщил на пресс-конференции в Государственном Совете РТ заместитель начальника управления — начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

«Всего в этом году сотрудниками МВД по Татарстану за организацию и участие в финансовых пирамидах задержано 23 фигуранта по таким уголовным делам. На сегодня расследуется 13 уголовных дел. Судебные органы Татарстана рассматривают уголовные дела в отношении руководителей и организаторов четырех финансовых пирамид», — рассказал спикер.

По словам Усманова, основной пик деятельности финансовых пирамид пришелся на 2012–2015 годы. За эти три года было возбуждено 42 уголовных дела. Начиная с 2016 года на смену классическим финансовым пирамидам, которые собирали наличные деньги с вкладчиков, пришли виртуальные пирамиды, осуществляющие преступную деятельность в интернете, уточнил он.

«Организаторы похищают деньги граждан, обещая прибыль от торговли на фондовых биржах с цифровыми активами, ставок псевдоброкерских компаний. В период с 2019 по 2021 год в отношении этого вида финансовых пирамид возбуждено 18 уголовных дел», — отметил замначальника управления.

В этом году сотрудниками полиции задержано восемь фигурантов, которые обвиняются в организации преступного сообщества по линии финансовых пирамид. Они находились в федеральном и международном розыске, подчеркнул Усманов.

«В настоящее время в поле зрения сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции уже есть ряд компаний с признаками финансовых пирамид, в отношении которых проводятся проверки», — заключил он.