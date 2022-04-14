Музыканты российского бренда и посвящение Малеру: в Казани проходят «Рахлинские сезоны»

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

В Казани проходят дни XI Международного фестиваля «Рахлинские сезоны». В этом году проект ориентирован на представление ведущих мастеров сцены «российского производства». Афиша пестрит именами давно заявивших себя не только в России, но и на мировой арене музыкантами.

К примеру, накануне казанцам предстояло оценить славные симбиозы Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан (чьим худруком и главным дирижером является народный артист России и Татарстана Александр Сладковский) с чарующим голосом заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Альбины Шагимуратовой, а также «дьявольской» скрипкой Гайка Казазяна. Руководил процессом у дирижерского пульта главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Тандем ГАСО РТ и Гайка Казазяна исполнил Скрипичный концерт Иоганесса Брамса, и слово «дьявольская» встретилось здесь отнюдь не случайно. Концерт Брамса – одно из самых виртуозных произведений в этом жанре. Немецкий дирижер XIX века Ганс фон Бюлов утверждал, что он написан «против скрипки».

Интересно, что выбрано было одно из самых виртуозных сочинений для скрипки с оркестром. Ведь только недавно Казазян демонстрировал свою виртуозность в стенах Татарской филармонии в сочинениях Никколо Паганини.

«Концерт Брамса – жемчужина скрипичного репертуара. Однако в сравнении с наследием Паганини, он – симфония для скрипки с оркестром. К тому же он близок к позднему романтизму, в то время как творчество Паганини стоит у его истоков», – заметил скрипач.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

Второе отделение было отдано Четвертой симфонии Густава Малера. Кстати, в этом сезоне фестиваль посвящен именно его творчеству.

«Музыка Густава Малера, одного из моих самых любимых композиторов, как никакая другая олицетворяет душу человека», — отметил сам Александр Сладковский.

Свою любовь к композитору Сладковский доказывает частым включением в программы его симфонических полотен.

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

К примеру, только в рамках «Рахлинских сезонов» еще прозвучат Первая (16 апреля) и Шестая (20 апреля) симфонии Малера.

Разнообразят эти программы концерты No 13 и 16 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.

В третий фестивальный день на сцену вместе с ГАСО РТ выйдет один из самых талантливых молодых пианистов, обладатель специального приза XVI Международного конкурса имени Чайковского Филипп Копачевский. А в финальный день проекта – солист Московской государственной академической филармонии Дмитрий Маслеев. За дирижерским пультом будут 16 апреля – Станислав Кочановский, а 20-го числа – дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.