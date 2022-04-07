Мистика в музыке и квест для скрипачей: в Татарской филармонии выступил Гайк Казазян

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарская Государственная филармония имени Тукая продолжает развивать площадку в направлении академической музыки и открывать для слушателей имена виртуозов музыкального мира. На этот раз филармониея пригласила скрипача, лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна. На сольном концерте музыкант представил казанцам программу-посвящение Николло Паганини. В этом году весь мир празднует 240-летие со дня рождения выдающегося композитора и непревзойденного виртуоза.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Паганини фантастически владел инструментом, а воздействие его исполнения на слушателей было необъяснимым. Для современников он казался загадкой, феноменом. Одни считали его непревзойденным гением, другие — обманщиком. Имя его еще при жизни начало обрастать различными фантастическими легендами. Тому, впрочем, способствовали его несколько «демоническая» внешность и любовные, связанные с именами многих знатных женщин, эпизоды биографии.

«В любую эпоху фигура Паганини привлекала внимание как профессиональных музыкантов, так и неискушенных слушателей. Скрипачи до сих пор гадают: действительно ли он обладал столь выдающейся игрой, как писали о нем современники, или же тогдашняя публика не была столь искушенной, как сегодня? По сей день творческое наследие Паганини является для музыкантов своеобразным квестом: если ты смог его пройти — значит, добился определённой высоты», — поделился Гайк Казазян.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, в погоне за мистической виртуозностью Паганини музыканты часто забывают о музыкальной стороне вопроса исполнительства.

«Сыграть его сочинения чисто — что-то из разряда фантастики. Но следуя за этой целью, есть риск превратить его произведения в некое упражнение. Паганини же покорял публику именно тем, что вкладывал в свое исполнение душу, тем самым энергетически воздействовал на публику», — уверен скрипач.

Гайк Казазян рассказал, что впервые собрал в одну программу ключевые сочинения композитора. Казанцы стали первыми, кто оценил ее в исполнении музыканта.

Со сцены прозвучали и знаменитые каприсы, и лирическая Шестая соната, и виртуозная «Кампанелла», и демоническая «Пляска ведьм». Не обошлось и без знаменитого «финта ушами» Паганини — вариации на темы молитвы из оперы Россини «Моисей в Египте» на одной струне, неизменно вызывающей восторг публики.

С этой же программой Казазян планирует выступить в Москве и Санкт-Петербурге, а позже отправиться в Пермь.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интересно, что подобные программы филармония вписывает в образовательную часть своей деятельности. Перед началом концерта слушателей ожидала традиционная лекция от руководителя отдела работы со слушателями Татарской филармонии, автора проектов «Школа филармонического слушателя» и «История человечества в звуках» Светланы Черных. Экскурс в мир музыки эпохи романтизма неизменно помогает настроиться на концертную программу и сполна насладиться выступлением приглашенных артистов.

«Филармония выполняет важную просветительскую миссию. Подобные лекции позволяют понять, по каким принципам живет музыка. У слушателя складывается некоторое представление о ней, что позволяет лучше осознавать ее предназначение», — резюмировал Казазян.