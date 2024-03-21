Музыкант Раиль Арсланов: Я бы хотел пропагандировать татарский язык за границей

Татарская музыка для иностранцев – это нечто эксклюзивное. Они никогда ее не слышали, поэтому знакомить их с богатством татарского языка нужно порционно. Таким мнением с «Татар-информом» поделился музыкант, певец, блогер и владелец крупного YouTube-канала «Хижина музыканта» Раиль Арсланов (ARSLAN). Он признался, что хотел бы пропагандировать родной язык за границей и отчасти уже взял на себя эту миссию.

«Я бы хотел пропагандировать татарский язык за границей. Я этим и занимаюсь в принципе. Но, конечно, есть люди, кто в интернете говорит и поет на татарском намного больше. Но с иностранцами так общаются, я думаю, немногие. Я взял на себя такую роль. Здесь нужно все давать порционно», – объяснил он.

По словам Арсланова, аудитория бывает «разношерстная», и многие из зрителей никогда не слышали татарского языка. А вот людям из Турции или Азербайджана, например, он очень хорошо знаком.

«Недавно была реакция классная из Азербайджана, но я не записал ее почему-то. Попалась девушка из Швейцарии, она сама украинка, а муж азербайджанец. Он знал татарский, и меня это удивило. Тюркские языки похожи на азербайджанский, и несколько фраз, которые он сказал, в точности совпадали с татарскими. Приветствия, слово „ватан“ (родина). Мы очень тепло пообщались, я сыграл им татарскую песню», — поделился случаем из жизни музыкант.

Подробнее о том, как молодому исполнителю из Казани удалось раскрутить свой блог до 3 млн подписчиков, совместить игру на баяне с битбоксом, а также записать совместный трек с популярной исполнительницей Лэйной – в интервью «Раиль Арсланов: «Не триггерюсь и не агрюсь на Пугачеву и других уехавших артистов».