Раиль Арсланов: «Не триггерюсь и не агрюсь на Пугачеву и других уехавших артистов»

Раиль Арсланов: «Я в самую первую очередь музыкант, а во вторую – блогер. Хотя бывали и периоды, когда блогерство выбивалось вперед»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Играть умеют многие, а продвигать мало кто может»

Раиль, кем ты сам себя чувствуешь? Музыкантом, блогером, переводчиком с английского?

В первую очередь я музыкант, потому что без музыки моего канала не было бы. Он связан с музыкой изначально, от и до. Поэтому, наверное, я в самую первую очередь музыкант, а во вторую – блогер. Хотя бывали и периоды, когда блогерство выбивалось вперед, но сейчас я, прежде всего, двигаюсь и развиваюсь как артист, пишу свои песни. Я бы даже сказал, что я на 51% музыкант, а на 49% – блогер. Почти наравне. Чтобы продвигать свою музыку, нужно быть специалистом и в блогерской сфере, показывать, что ты делаешь. Хорошо играть умеют многие, а вот вести блог, снимать интересные рубрики и доносить информацию мало кто может.

Мне тяжело было «достать» тебя на это интервью. У тебя очень плотный график, твоя концертная программа расписана буквально поминутно. Когда ближайший концерт?

Весной начнем с Казани. Первый концерт будет 24 марта. Стартанем отсюда. У меня туры каждые полгода. В этот раз будет поменьше городов, оставили только три столицы. Следующий концерт будет 31 марта в Москве, а потом в Санкт-Петербурге 2 апреля. А уже осенью, думаю, сделаем снова 7-9 городов, как и прошлой осенью.

«Не знал, как баян применить. Бытует же стереотип, что это старомодный инструмент, и многие думают, что он только бабушкам интересен. А я решил на нем сыграть что-то современное и совместить с битбоксом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Многие думают, что баян интересен только бабушкам»

Слава изначально пришла к тебе через блогерство, через YouTube, как я понимаю. А чья это была идея с «Чат-рулеткой»? Насколько помню, изначально ты сидел на русскоязычной «Чат-рулетке». Как это все началось?

На самом деле, все началось гораздо раньше. В 2010 году, еще до всех этих «Чат-рулеток» и пранков. Тогда не было еще слова «блогерство». Тогда я учился в музыкальной школе, у меня дома появился интернет. Я увидел чужие ролики, как люди играют в подъездах и много где еще. Мне захотелось тоже поделиться, и я начал снимать свои первые ролики в домашних условиях. Где-то что-то сыграл на баяне, на синтезаторе. В школе что-то записал. Когда мы выступали в санатории или Доме культуры, я тоже все это записывал на свою «мыльницу», которую брал у родителей, и заливал в сеть.

Прошли годы, я поступил учиться в Казань и начал уже снимать разборы современных песен, делать каверы. Это длилось очень долго. До 2018 года. Я записывал уроки гитары, нотную грамоту для новичков. Аудитория набиралась, но медленно и постепенно.

Вернувшись из армии, я начал экспериментировать. Увидел, что другие битбоксеры набирают много просмотров в «Чат-рулетке», в YouTube. Начал тоже снимать. Там произошел мощный рывок. Я только потом понял, что играть на камеру самому – это не так интересно, как если бы на твою игру кто-то давал реакцию. Я решил, что мне нужно расти. Попробовал «Чат-рулетку», уличные подходы к людям. Были рубрики, которые так и не выстрелили. Но затем пошли просмотры и подписчики в огромном количестве. С 2022 года я попробовал иностранную «Чат-рулетку». Все ролики записывал сначала под гитару, хоть и играл всегда на баяне.

А почему?

Не знал, как баян применить. Бытует же стереотип, что это старомодный инструмент, и многие думают, что он только бабушкам интересен. А я решил на нем сыграть что-то современное и совместить с битбоксом. До этого я битбокс совмещал только с губной гармошкой и гитарой. И вот, наконец, соединил его с баяном. Записал это в иностранную «Чат-рулетку», и произошел резкий взрыв, взлет. За месяц по 100 тысяч подписчиков прибавлялось. Я жалел лишь о том, что раньше не попробовал что-то новое. Нужно постоянно экспериментировать, чтобы не стоять на одном месте.

Если углубляться в «глубину» канала, то заметно, что ты начинал с исполнения исключительно чужих песен. Но на каком-то этапе резко начал двигать свои песни. Как ты на это решился и почему не делал этого раньше?

Свои песни я пишу с того самого дня, как мой блог только появился. Это просто не набирало просмотров, и я перестал загружать такие видео в интернет. Ждал, когда наберется аудитория, чтобы двигать свое творчество. Понял, что на каверах далеко не уедешь. Да, я могу всю жизнь петь чужие песни и другие люди могут это делать. Мне порой пишут, что я делаю это лучше, чем звучит сам оригинал. Это, конечно, приятно, но в памяти людей и в истории нужно остаться именно со своим творчеством. Если я могу писать песни, то почему бы и нет. Постепенно я начал снимать клипы и сейчас все глубже и глубже ухожу в свое собственное творчество.

Вот если говорить о своих песнях. Песню «Не влюбляйся», даже когда ты ее исполняешь в «Чат-рулетке», многие уже знают. Это твоя любимая песня? Или есть какие-то другие, которые ты особенно любишь? И какие это песни?

Из моих песен самая любимая «Пока молодой». Она вышла в 2021 году. А «Не влюбляйся» в 2020 году. 14 марта у нас еще совместная песня с певицей Лэйной вышла. Она называется «Рассвет». Там я впервые написал фрагмент на татарском языке. Он получился 50 на 50: на русском и татарском языках.

«Песня «Мин яратам сине, Татарстан» как наш народный гимн»

Есть ли у тебя авторские песни полностью на татарском языке?

Пока нет, но вот это моя первая проба. Вообще еще в школе я начинал писать стихи именно на татарском, но на музыку никогда не накладывал. Сейчас пишу на русском, поскольку на нем у меня получается лучше выражаться и масштаб больше. Но я никогда не был против написать свою песню на татарском и сейчас потихоньку к этому подхожу. Я знаю, что на татарской эстраде артисты исполняют чаще всего написанные им песни. Когда им кто-то написал музыку или текст. Я хочу написать все сам, и на это нужно время. И текст, и музыку я делаю сам.

А какая у тебя любимая татарская песня? Ты исполнил их очень много.

Одна из них – это песня Хании Фархи «Әлдермеш». Она для меня особенная, ассоциируется с детством.

Любишь песню «Мин яратам сине, Татарстан»?

Мы ее очень много пели в школе, когда проходили какие-то татарстанские мероприятия. Никому не в обиду, но она немного приелась. Но я понимаю, что это как наш народный гимн. Я, честно говоря, в татарской эстраде больше люблю лирические песни. По типу «Ак Калфак» Ильгама Шакирова.

Битбокс – довольно известная тема и им много кто занимается, но сочетание с баяном никто не делает. Или все-таки кто-то уже появился?

Появились, мне скидывали. Люди пробуют. Я впервые это попробовал давно, в 2012 году, на своем белом баяне, который мне достался от деда. Этому баяну уже 50 лет. Я пробовал надевать холдер, с губной гармошкой совмещать и тогда же пробовал и баян с биткбоксом. У меня даже особая мелодия получилась. Тогда было сложно, не было навыков для того, чтобы играть все подряд и еще и петь под баян. Под гитару петь проще. На баяне сначала нужно научиться играть и многие годы на практику потратить. И только потом пробовать совместить. Я попробовал, забрасывал. Только ближе к 2021 году я к этому вернулся и начал снимать такие ролики. Это сложно. Мозг должен работать одновременно в трех направлениях: правая рука, левая рука и еще задавать ритм битбокса.

«С иностранцами проще снимать. Они не боятся выражать эмоции. Конечно, существует языковой барьер. Лишнего не спросишь. Они не все нюансы досконально понимают, и ты с ними общаешься на общие темы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Иностранцы не боятся камер»

Ты много общаешься в «Чат-рулетке» с иностранцами. Чем они отличаются от наших?

Самым первым отличием, наверное, выделяется отсутствие боязни камеры. Им вообще все равно, снимаешь ты или нет. Они открыто общаются. И второе отличие – они резко и открыто выражают свои эмоции. У нас люди более скромные, строгие и замкнутые. А в нашей сфере нужно вызывать эмоции и людям интереснее смотреть на «суперреакции». С иностранцами проще снимать. Они не боятся выражать эмоции. Конечно, существует языковой барьер. Лишнего не спросишь. Они не все нюансы досконально понимают, и ты с ними общаешься на общие темы. И они вообще не боятся камер. У нас сразу начинаются подозрения в духе: «У тебя футболка слишком чистая. Наверное, ты блогер». И переключают. Или: «У тебя слишком красивый задний фон, слишком камера качественная». Начинаются подозрения. А для иностранцев это привычно.

Сейчас ситуация у нас непростая. Нас много где не очень любят. Есть ли какая-то из «невошедших» реакций самая обидная или неожиданная от иностранцев?

Я стараюсь выпускать все, и «невошедшее» тоже. Сам сайт Омега, где я снимал, закрылся. Иностранцев сейчас очень тяжело найти. Но самое обидное было, конечно, в 2022 году, в самый «пик». Люди могли послать, обрубить, приписать что-то тебе и просто не дослушать. Причем ладно бы им не нравилось, но они слушают, наслаждаются, а потом в какой-то момент просто отключают. А мы же снимаем быстрые клипы с людьми, нужно быстро играть и взаимодействовать с людьми. Если ты больно долго разыгрываешься, то тебя тоже переключат.

«Я бы хотел пропагандировать татарский за границей»

Ты живешь в Казани и знаешь татарский язык. Многие в Казани, на самом деле, родного языка не знают. А у тебя это откуда? От родителей, воспитание такое?

Да, у нас в семье многие говорят на татарском языке. Особенно бабушки и дедушки. Если ты им звонишь, то с ними постоянно практикуешь язык. А созваниваемся мы почти каждый день. Родители тоже говорят на татарском, но по ситуации. У меня это пошло из семьи с ранних лет. На татарском и русском со мной говорили в равной степени. Смотря у кого оставляли. Но в деревне Джалиль, где я родился, очень многие общаются на татарском, даже молодежь, и это нормально.

Иногда у тебя попадаются удивительные собеседники. Например, в русской версии «Чат-рулетки» те, кто понимает по-татарски.

Я за эти годы мало сидел в русской «Чат-рулетке», потому что иностранная шла очень хорошо. Когда что-то работает, то надо снимать. Хорошо, что успел, пока она не закрылась. Но дважды мне попадались татары, которые говорили на родном языке. Из Ижевска и из Тюмени. У нас был короткий разговор. В основном если знающие и попадаются, то знают пару слов или фраз только. Казанские слушатели особо не попадаются почему-то. Может, «Чат-рулетка» наша так работает.

Ты чувствуешь себя пропагандистом татарского языка за рубежом?

В данном случае это звучит неплохо. Я бы хотел пропагандировать татарский язык за границей. Я этим и занимаюсь в принципе. Но, конечно, есть люди, кто в интернете говорит и поет на татарском намного больше, но с иностранцами так общаются, я думаю, не многие. Я взял на себя такую роль. Здесь нужно все давать порционно.

У меня абсолютно разная аудитория, которая говорит на разных языках. Для иностранцев татарская музыка – это нечто эксклюзивное. Они, скорее всего, никогда ее не слышали. Точно знают и слышали татарскую музыку люди из Турции.

Недавно была реакция классная из Азербайджана, но я не записал ее почему-то. Попалась девушка из Швейцарии, она сама украинка, а муж азербайджанец. Он знал татарский, и меня это удивило. Тюркские языки похожи на азербайджанский, и несколько фраз, которые он сказал, в точности совпадали с татарскими. Приветствия, слово «ватан» (родина). Мы очень тепло пообщались, я сыграл им татарскую песню. И не записал это все, к сожалению. Это тот самый пример, когда началось все с напряженности, а закончилось хорошо. Девушка все-таки украинка, она поинтересовалась, откуда я, и дальше пошло-поехало.

«Есть фригидные к музыке люди»

Что самое сложное из зарубежного репертуара, например что-то из рока или эстрадное, ты можешь исполнить на баяне?

Когда я учился в консерватории, мы играли более сложные вещи, очень тяжело запоминающееся. После сдачи экзамена это благополучно забывалось, потому что самому играть такое не очень интересно и людям слушать – тем более. Это элитарное искусство для понимающих людей. Там мы играли вещи намного сложнее, чем я играю сейчас. Сейчас я могу выучить для себя что-то из Баха или Вивальди, но то, что на слуху, и туда добавить битбокс. Вот это получается совсем необычно. Одно из таких произведений было как раз Баха – Фуга ре минор. А если из рока, я пробовал разучивать AC/DC. Конечно, на гитаре это проще. На баяне тоже можно, но пальцы заплетаются. Там битбокс точно не воткнуть. Есть такие произведения, такие латинские ритмы, где битбокс мозг просто не дает вставить. Наверняка можно тренироваться и это сделать, но я заметил, что это очень сложно.

Ты часто спрашиваешь у людей в «Чат-рулетке», что им сыграть. Многие говорят, что они меломаны и все слушают. Есть такое мнение, что когда человек так отвечает, значит, он все слушает, но ничего не слышит. Согласен ли ты с таким мнением, что должны быть какие-то предпочтения в музыке?

Ну да, наверное, человек просто фоново воспринимает музыку. Послушал и забыл. У каждого свои хобби и предпочтения. Кто-то живет музыкой. А есть те, кому все равно что слушать. Музыка для них абстрактна, как для меня, допустим, балет. Есть и есть. Хотя музыка должна, по сути, нравиться всем. Это самое популярное искусство. Но есть фригидные к музыке люди, оказывается.

А тебе какие направления в музыке все же нравятся?

Мы проходили в консерватории и самые древние произведения, созданные на земле. Мне самому очень нравится современная неоклассика на фортепиано, джаз послушать фоном. А так, если говорить о том, что заходило бы очень сильно, здесь вкусы меняются. Если в 2012-2014 годах я слушал очень позитивную музыку регги, то сейчас я от нее не фанатею уже, как тогда. Мне просто нравится хорошая музыка. Не важно, с битом или живыми барабанами. Мне треп-хип-хоп нравится, и хаус, и поп-музыка, если это сделано хорошо. Но больше всего нравится лирика, грустные песни.

Какой у тебя любимый исполнитель и группа из русских и зарубежных?

В моем топе Макс Корж, Джизус, Фараон, Мияги, Эндшпиль и группа «Пицца». Из иностранных – группа Coldplay, Sum 41, Depeche Mode, Pink Floyd.

«Не триггерюсь и не агрюсь на уехавших артистов»

Как оцениваешь современную российскую эстраду по сравнению с двухтысячными?

Кто-то говорит, что стало хуже. Я точно знаю одно, что исполнителей стало намного больше, все пишут, стараются выделиться. Я не тот человек, кто скажет, что раньше было лучше. Но с того времени хитов осталось больше. Сейчас пишут много, но останется очень мало песен, которые будут жить спустя время, которые будут исполнять и перепевать. Но музыки сейчас пишут, конечно же, больше в десятки раз. Это я даже не про эстраду, а в целом про музыку. Андеграунд. В интернете много песен без форматов, без цензуры.

С одной стороны – есть площадки хорошие, где малоизвестные группы и исполнители могут набрать аудиторию, а с другой стороны, вроде как нет новых групп масштаба Чиж&Co, Би-2 и так далее. Или просто я заблуждаюсь?

У новых есть своя аудитория, они собирают площадки. Просто до телевизора или радио они либо не допускаются, либо не доходят. Туда берут то, что выстрелило в этот момент и звучит изо всех утюгов. Но есть и большой пласт андеграунда, который не формат, но собирает свою аудиторию. Они есть и даже в большом количестве. Даже иностранцы иногда называют российских исполнителей, у которых там в «Яндексе» по 700 тыс. прослушиваний за месяц, а я их может даже и не знаю. На вижу то, что более попсово, кого приглашают на площадки. И это, обычно те, кто проявил себя в течение какого-то времени. Те же Jony, Егор Крид, Zivert. Они на сцене и на слуху.

Ты не заметил, что изменился даже состав последнего «Голубого огонька»? Во многом в связи с тем, что многие уехали и теперь ругают Россию.

Я ожидал, что перемены будут более кардинальными. Но замены произошли незначительные. Пару кадров ушло, пару прибавилось, но в целом осталось все то же. Да, в приоритете сейчас более патриотичные артисты. Но все поменяется. Абсолютно другие артисты выйдут на первый план. Но штучно. Это будет не сильно заметно.

Как ты относишься к артистам, которые уехали и нелицеприятно высказываются о Родине? Например, к Галкину* или Пугачевой?

Я не отношусь к их творчеству плохо. Мы порой исполняем песни тех артистов, кто уехал или попал в список иноагентов. Я считаю, что каждый сам выбирает, что ему делать и говорить. Я не осуждаю. Я не триггерюсь, не агрюсь и не расстраиваюсь из-за этого, как люди, которые в комментариях сидят и строчат. Нужно свое дело делать просто хорошо. Те, кто уехал, это их выбор.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента