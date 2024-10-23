Музыкант из Челнов исполнил китайскую пьесу перед гостями саммита БРИКС в Казани

9-летний музыкант из Челнов Лука Моромов выступил в рамках большой концертной программы перед лидерами стран БРИКС, которые принимают участия в саммите, проводимом в Казани.

Парень исполнил китайскую пьесу «Баллада о Великой стене», для которой его наставник дирижер Игорь Лерман специально написал скрипичную партию и транскрипцию для Камерного оркестра, пишут «Челнинские известия».

Ранее Морозов уже гастролировал по российским городам вместе с челнинским Камерным оркестром. К слову, в столицу РТ парень прибыл сразу после завершения недельного тура гастролей.

Напомним, первый день саммита БРИКС в Казани завершился в Пирамиде модным показом для VIP-гостей и гала-концертом артистов стран содружества. Подробнее о выступлении и яркие фото с мероприятия – в материале «Татар-информа».

Отметим, что саммит БРИКС продлится в столице Татарстана по 24 октября включительно.