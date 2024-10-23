От хабанеры до «Калинки»: первый день саммита БРИКС завершил концерт стран-участниц

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Первый день саммита БРИКС в Казани завершился в Пирамиде модным показом для VIP-гостей и гала-концертом артистов стран содружества.

В ресторане культурно-развлекательного комплекса модный показ одежды, преимущественно из меха, представили отечественные, и казанские в том числе, бренды.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Последовавший затем двухчасовой концерт, режиссером которого стал Ханс-Йоахим Фрай, тоже начался с дефиле. В стилизованных под национальные одежды нарядах зрителей поприветствовали десять девушек-представительниц стран БРИКС.

Соведущей концерта в пару к Амиру Ахмадишину пригласили Оксану Федорову – победительницу конкурсов «Мисс Россия-2001» и «Мисс Вселенная-2002», оперную певицу и телеведущую. Каждому артисту аккомпанировал оркестр Татарского академического государственного театра оперы и балета. Участники гала-концерта исполняли по две композиции: одну из мировой оперной сокровищницы, вторую – из национального репертуара. Зрители внимательно всматривались и вслушивались в каждого нового исполнителя на сцене - ассоциативно вечер напоминал конкурс «Евровидение», только среди стран Востока.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Китайская певица Чжан Мэнвэнь открыла вокальный парад, блеснув вокалом на русском языке с арией Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», а затем на родном языке песню «Я люблю тебя, Китай». Представитель Индии Анандо Мукерджи исполнил арию Калафа из оперы «Турандот». Темпераментный артист сорвал овации сначала арией Мефистофеля из одноименной оперы, а затем не менее эмоциональной песней своей родины.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Удивление, а затем добрую улыбку и шквал аплодисментов вызвал у публики обаятельный и открытый Сиябулела Нтлале – певец из ЮАР. Еще большим открытием для зрителей стал гость из Саудовской Аравии – обладатель необычно высокого для мужчины голоса Хайран Альзахрани. В его исполнении ария из оперы Верди «Ринальдо», а затем и «Aala Wa Amjadu» оказались самыми необычными номерами гала-концерта.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выступили на казанской сцене певец из Египта Хани Абдельзахер с романсом Радамеса из оперы «Аида» и ариозо Германа из оперы «Пиковая дама», представительница ОАЭ Фатима Альхашми с хабанерой из «Кармен», певица из Ирана Маша Вашими с арией Русалки из одноименной чешской оперы Антонина Дворжака. Россию представили скрипач Павел Милюков, солистка Мария Шарапова, а также заслуженная артистка республики Эльмира Калимуллина, Ришат Тухватуллин и Айдар Сулейманов от Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завершился концерт хоровым исполнением вместе с залом «Калинки», «Подмосковных вечеров» и всемирно известной мажорной застольной песней «Libiamo» из оперы Верди «Травиата». Полные впечатлений и наблюдений для сравнений, после концерта зрители поспешили обсудить друг с другом увиденное и услышанное, составляя свой топ фаворитов.