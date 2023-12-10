Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин был внепланово госпитализирован

Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин был внепланово госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», – рассказал агентству директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Станислав Калинкин.

Сам Пригожин поделился, что ему будут ставить капельницу.