Музыкальная школа Елабуги пополнилась инструментами благодаря нацпроекту «Культура»

В музыкальной школе №1 имени Энвера Бакирова Елабуги состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных благодаря национальному проекту «Культура».

Ксилофоны и домры, баяны и аккордеоны, балалайки и колокольчики — всего более 55 наименований инструментов пополнили музыкальный инвентарь учебного заведения.

«Мы планируем ознакомить наших слушателей с каждым инструментом, рассказать об их возможностях, где они были изготовлены», — рассказала директор школы Елена Морозова.

На новых инструментах играют воспитанники музыкальной школы, но используют их во время выступлений и педагоги. «Новый аккордеон звучит красиво, и играть на нем удобнее», — поделился юный аккордеонист Булат Мадьяров.

С появлением новых инструментов расширились и возможности учащихся и педагогов. Сейчас они готовятся к проведению юбилейного концерта, ведь в этом году музыкальная школа №1 будет отмечать свое 65-летие. Он состоится в декабре этого года.

В Татарстане в 2022 году на реализацию национального проекта «Культура» в общей сложности было направлено более 1,2 млрд рублей, в том числе почти 700,3 млн из федерального бюджета и более 457 млн из республиканского.

Национальные проекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.