На нацпроект «Культура» в Татарстане за 2022 год направили более миллиарда рублей

В Татарстане в 2022 году на реализацию национального проекта «Культура» в общей сложности было направлено более 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – почти 700,3 млн и более 457 млн из республиканского бюджета. Такие данные приводит Министерство культуры РТ.

В рамках нацпроекта в республике продолжалась реализация федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

На региональный проект «Культурная среда» было предусмотрено выделение 1 млрд 127 млн рублей, благодаря чему за год удалось реконструировать 34 объекта, оснастить современным оборудованием 39 учреждений культуры. Кроме того, за 2022 построено пять сельских домов культуры на 50 и 100 мест на общую сумму 106,5 млн рублей в Арском, Бавлинском, Зеленодольском, Дрожжановском, Мамадышском районах.

Капитально отремонтировать удалось четыре учреждения, среди которых – Арская детская школа искусств, музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина, два сельских дома культуры в Кукморском районе.

Кроме того, долгожданной реконструкции дождались ТЮЗ в Нижнекамске и здание районного дома культуры в Буинске.

Также в рамках проекта было открыто два многопрофильных культурных объекта – Центры культурного развития в Зеленодольске и Елабуге. Их открытие состоялось 19 августа и 1 сентября прошлого года с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

Также открылись пять модельных библиотек на общую сумму 40 млн рублей за счет средств федерального бюджета на базе существующих библиотек в Тюлячинском, Чистопольском, Апастовском, Актанышском и Альметьевском районах.

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» на 2022 год было предусмотрено 24,7 млн рублей. В итоге было поддержано 182 творческих проекта. Государственную грантовую поддержку получили 78 сельских учреждений и 72 работника учреждений культуры.

На базе Центров непрерывного образования прошли повышение квалификации почти 3,5 тысячи специалистов. Работники отрасли культуры проходили обучение в девяти лучших вузах страны, в том числе в ГИТИСе, Московской госакадемии хореографии и т.д.

Также в рамках проекта прошли три масштабных фестиваля: Международный оперный фестиваль им.Ф.Шаляпина, Международный фестиваль классического балета им.Р.Нуриева, Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

Еще 5 млн рублей направлено на реализацию регионального проекта «Цифровая культура». Благодаря этому было создано девять виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. Все учреждения культуры теперь представлены в интернете.

В цифровом формате проводились концерты и спектакли, выставки и экскурсии, творческие встречи и мастер-классы, лектории и флэшмобы, а также другие интересные формы онлайн-мероприятий, которые быстро стали востребованными широкой аудиторией.

За год создано три виртуальных концертных зала на базе культурных учреждений Менделеевска, Нижнекамска, Буинска. Кроме того, доля фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки составляет 1000 книжных памятников.

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.



