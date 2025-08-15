Музыка, мастер-классы и кино на закате: «Пляжный маркет» впервые пройдет в Зеленодольске

В субботу, 16 августа, на пляже «Рахат» в Зеленодольске впервые пройдет «Пляжный маркет» – популярный летний фестиваль, который уже полюбился жителям Татарстана, на площадке Камского моря. С 12:00 до 20:00 гостей ждет день, наполненный музыкой, творчеством, вкусной едой и активным отдыхом.

Организаторы сохранили атмосферу прежних фестивалей, но дополнили ее новыми форматами. «Пляжный маркет» объединяет локальные бренды, креативные проекты и беззаботный отдых у воды.

В маркет-зоне будут работать более 20 участников — дизайнеры одежды, мастера украшений ручной работы, производители натуральной косметики с экологичным подходом. Здесь можно будет найти оригинальную керамику, стильные аксессуары и уютные вещи для дома и детей. Каждый предмет хранит в себе частичку летнего тепла, создавая атмосферу уюта и индивидуальности.

В фестивале примет участие и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Программа дня:

12:00–20:00 — работа маркет-зоны: одежда, украшения, натуральная косметика, керамика, товары для уюта и детства

12:30 — живой звук: локальные исполнители

13:10 — мастер-класс по парным танцам от школы Fun Double Dance

14:15 — живой звук: Анастасия Кужахметова

15:05 — детская программа с аниматорами

16:10 — открытая тренировка Zumba Fitness

17:15 — живой звук: секретный хедлайнер

18:00 — кинопоказ на закате: мультфильм «Лило и Стич»

13:00–18:00 — бесплатные мастер-классы по катанию на сап-бордах.

В гастрозоне предложат веганские блюда, сезонные напитки и авторский фуд-корнер. Гостей ждет музыкальная и спортивная программа, развлечения для детей и взрослых, а также уютная атмосфера летнего вечера на берегу Волги.

Пляж «Рахат» расположен на юго-западном берегу Волги, неподалеку от Зеленодольска. Он появился после размытия острова при создании Куйбышевского водохранилища и давно стал любимым местом горожан. В 2017 году пляж прошел масштабное благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под кураторством Института развития городов РТ и архитектурного бюро «Архдесант».

Мероприятие проводится в рамках «Лета в Татарстане». Проект стартовал 1 июня 2025 года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова и объединяет события во всех 45 районах республики: музыкальные фестивали, лекции об экологии, книжные клубы, спортивные соревнования и детские мастер-классы. Куратор — Институт развития городов Татарстана.