В Зеленодольске открылся обновленный городской пляж «Рахат»

В Зеленодольске состоялось открытие обновленного городского пляжа «Рахат»: теперь общественное пространство оборудовано сценой для проведения концертов, водными аттракционами, фуд-кортом, рестораном, летним кинотеатром, площадками для мастер-классов и спортивных турниров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

В день открытия пляжа для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу: театрализованное представление, концерт, турнир по пляжному волейболу и многое другое. Были и смельчаки, которые искупались в Волге. Как уточнила специалист по связям с общественностью Зеленодольского района Анастасия Талова, Роспотребнадзор разрешил купание в данном оборудованном месте: «По последней проверке все чисто и безопасно», — отметила собеседница агентства.

«Мы открываем обновленный пляж, который соответствует всем современным требованиям комфорта. Благодарю наших партнеров и инвесторов, которые приняли активное участие в благоустройстве пляжа. Это Александр Хегай и группа компаний „Алтын“. Всё делают люди, и благодаря их инициативе и креативному подходу мы получили такой результат. Я уверен, что зеленодольский пляж — одно из лучших мест отдыха в Татарстане», — поприветствовал всех глава Зеленодольского района, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Обустройство территории пляжа будет продолжено. В планах — проведение дороги к пляжу и создание парковки.

Уже вечером в 20.30 здесь выступит хедлайнер мероприятия — популярный эстрадный певец Ильнар Фархуллин. В завершение праздника небо над пляжем озарит яркий салют.