Музей-заповедник в Свияжске разработает под «Пушкинскую карту» экскурсионные туры

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» разрабатывает под «Пушкинскую карту» экскурсионные туры для школьных групп. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Сейчас в разработке находятся несколько вариантов туров для школьных групп. Скоро выгрузим новогодние мероприятия, появится возможность оплатить экскурсию при помощи „Пушкинской карты“», — поделилась собеседница агентства.

Музей-заповедник подключился к всероссийской программе «Пушкинская карта» 1 сентября. На сегодняшний день более 25 событий музея заповедника прошли модерацию на портале PRO.Культура.РФ.

«Более 25 событий музея заповедника прошли модерацию по „Пушкинской карте“, среди них билеты на выставки и в музеи Свияжска, занятия и мастер-классы музейно-педагогического отдела. Одно из популярных занятий среди юных посетителей музея-заповедника — изготовление открытки-гравюры на офортном станке вместе с педагогом музея», — рассказала Юлия Нуреева.

Также популярностью пользуются мастер-классы «Письмо перьевыми ручками» и «Кукла-оберег из лыка», до 12 декабря по «Пушкинской карте» можно попасть на выставку «Воинство небесное и земное. Образы святых воинов в истории и культуре».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди крупных российских учреждений культуры подключены Большой театр, Мариинский театр, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова.

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о его привилегиях в интервью «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.