Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» запускает новый экскурсионный тур

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» запускает регулярные экскурсионные автобусные туры в Свияжск. Первая группа отправится из Казани 27 ноября, поездка будет длиться шесть часов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Экскурсия начнется в Казани. Наш гид будет сопровождать поездку рассказом о местах, которые мы будем проезжать, и их истории», — поделилась собеседница агентства.

В Свияжске рассказ экскурсовода будет сосредоточен на истории острова-града с момента его основания в 1551 году. Далее участники мероприятия пройдутся по главным улицам с остановками в исторически значимых местах, посетят два монастыря, один из которых Богородице-Успенский мужской монастырь, включенный в список охраны ЮНЕСКО. На территории Иоано-Предтеченского женского монастыря расположена Троицкая церковь — это самая старая деревянная постройка в Свияжске.

Помимо этого, экскурсанты с гидом посетят временные экспозиции. Сейчас действует выставка, посвященная 800-летию Александра Невского. Ее основу составляют иконы, созданные в Москве, Мстёре, Палехе, Поволжье, на Русском Севере, в Константинополе. Самая старинная из них датируется началом XVII века.

Также можно будет посетить выставку, посвященную 90-летию известного казанского архитектора, реставратора и коллекционера второй половины XX века Владимира Чумакова. Среди работ — многочисленные фотографии острова, рисунки-реконструкции архитектурных памятников, исторические планы Свияжска. Эти материалы представят посетителям уникальную и подробную фотолетопись островного Свияжска начиная с 50-х годов прошлого века.

«Идея собственных туров возникла давно, мы получили возможность проводить их в связи с тем, что музей-заповедник внесли в Единый Федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Пока планируется собирать туры раз в месяц. Непременно проработаем варианты туров под наши мероприятия, также в разработке эксклюзивные туры», — поделилась планами руководитель пресс-службы музея-заповедника.

По словам Юлии Нуреевой, в будущем новый экскурсионный тур можно будет посетить по «Пушкинской карте». Сейчас мероприятие проходит модерацию на сайте. Напомним, проект, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал 1 сентября.

При себе на экскурсии необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, QR-код, подтверждающий вакцинацию или медотвод, предупредили в музее-заповеднике.