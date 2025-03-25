Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» арендует аудиогиды на полмиллиона рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» арендует аудиогиды на год за 500 тыс. рублей. Информация об этом опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

Музею нужны более 60 аудиогидов, на которые будут загружены аудиозаписи на русском, татарском, английском и китайском языках. Текст должны зачитать дикторы-носители языка, применять компьютерные синтезаторы речи запрещено.

До конца года поставщик должен ремонтировать аудиогиды или менять неисправное оборудование в течение пяти рабочих дней после получения заявки от музея.

В 2024-м Свияжск стал еще популярнее среди туристов: музеи острова-града посетили 1,75 млн туристов.