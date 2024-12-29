Музеи Свияжска в 2024-м стали еще популярнее: планы на 2025 год

В 2024-м Свияжск стал еще популярнее среди туристов: музеи острова-града посетили 1,75 млн туристов. Это на 10 тыс. больше, чем в 2023-м. Причем, по словам сотрудников культучреждений, в ближайшем будущем эти цифры могут дойти до 2-3 млн посещений, пишет ТАСС.

Также за год в музеях острова-града провели 20 тыс. экскурсий, а мероприятия 2024-го побили все рекорды.

В пресс-службе объяснили рост посещаемости ремонтом дорог на выезде из Казани и на трассе, ведущей к Свияжску. Благодаря проведенным дорожным работам доехать до острова-града от выезда из Казани можно за 30 минут. Такой комфорт и безопасность передвижения увеличивает интерес к свияжскому направлению, считают в пресс-службе.

В новогодние праздники, до 8 января, музеи и выставочные залы работают по продленному режиму. Туристы смогут увидеть не только музейные экспозиции, но и уникальные выставки, экскурсии и показательные мастер-классы от свияжских стеклодувов.

Что касается планов, то в 2025-м в Свияжске проведут обширную культпрограмму. Сперва: проводы Масленицы, а летом - фестиваль, посвященной реке, - «Народная лодка». На летнем событии, которое организуют на набережной, будет не только музыка и зрелища, но пройдет научно-практическая конференция «Речная жизнь».

Остров-град Свияжск основали в 1551-м. Там расположен Успенский мужской монастырь и около 10-ти православных храмов. В 2017-м Успенский собор и монастырь внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Казанский Кремль за год посетили 4,5 млн человек. В музее раскрыли планы на 2025-й.