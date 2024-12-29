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Казанский Кремль за год посетили 4,5 млн человек: в музее раскрыли планы на 2025-й
4,5 млн человек стали гостями Казанского Кремля в 2024-м. Такие же показатели посещаемости зафиксировали и в 2023 году, пишет ТАСС.
По данным пресс-службы музея-заповедника, в 2025-м в Казанском Кремле пройдет серия масштабных культурных мероприятий. Среди них: летний театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания», продолжение инклюзивного проекта «Летний музейный лагерь». Если говорить про выставки, то в Новом году упор сделают на проекте центра «Эрмитаж-Казань» - «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков».
Также в 2025-м в Казанском Кремле продолжатся работы по ремонту и реставрации. В музее-заповеднике ожидают в начале года результатов проектно-изыскательских работ «по частям Кремля, требующих внимания».
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