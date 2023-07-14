Музей образования, памятник и сквер учителя появятся в Татарстане в этом году

В Татарстане утвердили план мероприятий, запланированных на предстоящие полгода и приуроченные к проведению Года педагога и наставника. В частности, в республике планируется создать музей образования, следует из распоряжения премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Обустройство новых культурных и общественных пространств предусмотрено в перечне общесистемных мероприятий. Так, в течение полугодия запланировано создание музея образования Республики Татарстан, установка памятника и создание сквера учителю, издание книги о системе образования.

Кроме того, в Татарстане проведут XIII Международный фестиваль учителей, фестиваль «Диалог поколений» и многие другие мероприятия.

Эффективность этих событий будет оцениваться по заранее установленному стандарту. Так, предполагается, что по сравнению с прошлым годом число педагогов, отмеченных ведомственными наградами, увеличится на 20%, а вновь привлеченных в учебные заведения – на 10%.

Напомним, указ о проведении мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника, подписал Президент Владимир Путин. В документе отмечается, что они проводятся «в целях признания особого статуса педагогических работников».