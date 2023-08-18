Музей народов Поволжья откроется в КазГИК в рамках форума Kazan Digital Week

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музей декоративно-прикладного искусства народов Поволжья откроется в Казанском государственном институте культуры. Церемония пройдет в рамках проведения международного форума Kazan Digital Week, сообщила ректор вуза Роза Ахмадиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В музее можно будет увидеть кухню и быт народов Поволжья. И это все в оцифрованном варианте. То есть все это будет передаваться из поколения в поколение в том виде, в котором оно было у наших предков», – отметила Ахмадиева.

Роза Ахмадиева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она добавила, что музей будет открыт не только для студентов, но и для всех жителей и гостей Казани. В нем будут проводиться мастер классы по созданию костюмов, керамики и деревянных изделий.

Само открытие состоится 21 сентября в 16:00.

Напомним, что международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в Татарстане с 20 по 22 сентября, в этом году получил федеральный статус. Оргкомитет по его подготовке возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев.