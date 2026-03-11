Музей ИЗО запустит лекции по выставке трех казанских архитекторов «На грани реальности»

Сотрудники Галереи современного искусства Музея ИЗО Татарстана разрабатывают программу лекций по выставке «На грани реальности. Утраченное и обретенное», сообщила «Татар-информу» старший научный сотрудник ГМИИ РТ Ева Габушева.

Соавторами этой выставки стали трое казанских архитекторов: Ринат Насыров, Булат Максутов и Олег Григорьев. Последний – не только профессор отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), но и директор Института пространственного планирования Республики Татарстан. Выставка соединяет живопись и цифровое искусство и демонстрирует разное видение авторами одной темы – мироздания и его законов.

«Работая над материалом экскурсии, я была особенно впечатлена тем, как органично восточные учения переплетаются с традициями прежде всего европейской живописи. Элементы цифрового искусства Григорьева и Максутова задают нужную форму восприятия очень необычной концепции. Коллектив галереи активно готовит программу лекций в рамках выставки, скоро мы о ней расскажем», – сказала Габушева.

Талия Минуллина, помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, а также многие архитекторы, знакомые и незнакомые с Григорьевым, Насыровым и Максутовым. Выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное» открылась в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 26 февраля. Ее первыми гостями стали руководитель Агентства инвестиционного развития РТ, помощник Раиса РТ, а также многие архитекторы, знакомые и незнакомые с Григорьевым, Насыровым и Максутовым.

Работы разместились на втором этаже галереи, в нижней части ее двусветного пространства. Произведения достаточно масштабные, поэтому всего пространство смогло вместить около 30 работ.

«К настоящему моменту десятая часть посетителей выставки – обладатели Пушкинской карты, что говорит об интересе молодых людей к проекту. Сочетание современных технологий с традиционной техникой позволяет художникам говорить с аудиторией на одном языке. Несмотря на то что тема всеобъемлющая и непривычная для жителей нашей страны, рассказ об опыте трансцендентальной медитации через авангардное искусство находит большой отклик», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

В одной из записей книги отзывов выставки от 8 марта написано: «Спасибо за переосмысление реальности. Заставляет запаниковать. По-настоящему тревожные работы».

Выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное» будет доступна для посещения до 17 мая.