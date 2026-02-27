news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 27 февраля 2026 10:17

Талия Минуллина о выставке трех архитекторов: «Креатив-индустрии – растущий рынок»

Читайте нас в
Телеграм
Талия Минуллина о выставке трех архитекторов: «Креатив-индустрии – растущий рынок»
Фото ОТ пресс-службы Музея ИЗО РТ&nbsp;

Выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное» открылась в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, представив публике союз живописи и цифрового арта.

Гостями вернисажа стали преимущественно архитекторы, поскольку в первую очередь архитекторы и сами авторы экспонируемых произведений. Это почтенный Ринат Насыров (в этом году ему исполнилось 84 года), директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев и самый молодой из них, но тоже архитектор, причем во втором поколении, Булат Максутов. Нижнюю часть двусветного пространства галереи заполнили около 30 их работ – живопись, цифровая печать, совмещённая с живописью, и мультимедиа, созданные на основе картин с помощью ИИ.

Фото ОТ пресс-службы Музея ИЗО РТ

Одной из первых посмотреть выставку пришла руководитель Агентства Инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Оказалась на вернисаже «не по поручению Раиса нашей республики, а по зову сердца», подчеркнула она в своей речи на церемонии открытия.

«Сегодня культура становится популярной, потому что это мировые шедевры, шедевры мировой классики, связь с историей, с веками, лидерами духовного просвещения прошлых лет, а еще потому, что это имеет под собой серьезный экономический контекст. Я как человек, представляющий экономический, инвестиционный блок нашего правительства, могу сказать, что сегодня инвестиции именно в культуру, особенно в креативные индустрии, в цифровые активы – это очень динамично растущий рынок», – сказала Минуллина.

Глава АИР призналась, что особенно впечатлена работами Олега Григорьева, которого прежде знала только как руководителя Института пространственного планирования РТ, «который делает архисложную работу в республике – пытается сбалансировать интересы бизнеса, населения, государства, транспорта, промышленности, культуры…»

На выставке представлена серия произведений Григорьева «Время аллюзий», посвященная таким известным личностям, как фотограф Сергей Прокудин-Горский, литератор Дмитрий Лихачев, музыкант Игорь Стравинский, изобретатель Никола Тесла и т. д. А также отдельные работы вроде «Эдема». Эти картины созданы с помощью цифровой печати на холсте, усиленной живописью.

«Хочу пожелать всем, кто принимает участие в этой выставке как автор, полет своего вдохновения, свой внутренний огонь, страсть к инновациям поддерживать. А тем, кто пришел сюда прикоснуться к чему-то прекрасному, к культуре цивилизации, вдохновиться этим опытом и мыслить более масштабными и глубокими категориями, нежели те, что сегодня с нами происходят, потому что поистине прекрасной нашу жизнь делает то, что вокруг нас. И если мы будем окружать себя предметами искусства, это будет обогащать не только наш внутренний мир, но и внутренний мир наших потомков», – напутствовала Минуллина.

Большая часть произведений выставки – живопись Рината Насырова, художника-авангардиста, увлеченного ведийской философией, идеями космизма. В свои 84 года он продолжает писать.

Фото ОТ пресс-службы Музея ИЗО РТ

«Практически все, что здесь выставлено Ринатом, находится в нашем собрании. Спасибо, что вы приняли такое решение и после предыдущей выставки в 2012 году все оставили волевым решением нашему музею. Поскольку Ринат Сафиуллович долго работал в Набережных Челнах, часть работ мы передали на хранение туда. Это для них большая честь», – обратила внимание директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Мультимедиа-арт представлен на выставке работой Булата Максутова, которая в свою очередь за основу берет кропотливо проработанную в мельчайших деталях картину Олега Григорьева «Башня». Живописная «Башня» и ее цифровая трактовка (анимация) – центральные объекты выставки и экспонируются рядом.

«Меня покорила эта работа. Здесь труд, умение создать цельную пирамиду, есть и перекличка с Брейгелем... И есть видео – это интересно. Хотя, честно сказать, я противник этого, но у вас это хорошо получилось», – сказал председатель Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев.

Увидеть выставку «На грани реальности. Утраченное и обретенное» можно будет до 17 мая.

#открытие выставки #современное искусство #галерея современного искусства #музей изо рт #Государственный музей изобразительный искусств РТ #Музей ИЗО #Талия Минуллина #Институт пространственного планирования РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026