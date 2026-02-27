Талия Минуллина о выставке трех архитекторов: «Креатив-индустрии – растущий рынок»

Фото ОТ пресс-службы Музея ИЗО РТ

Выставка «На грани реальности. Утраченное и обретенное» открылась в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, представив публике союз живописи и цифрового арта.

Гостями вернисажа стали преимущественно архитекторы, поскольку в первую очередь архитекторы и сами авторы экспонируемых произведений. Это почтенный Ринат Насыров (в этом году ему исполнилось 84 года), директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег Григорьев и самый молодой из них, но тоже архитектор, причем во втором поколении, Булат Максутов. Нижнюю часть двусветного пространства галереи заполнили около 30 их работ – живопись, цифровая печать, совмещённая с живописью, и мультимедиа, созданные на основе картин с помощью ИИ.



Одной из первых посмотреть выставку пришла руководитель Агентства Инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Оказалась на вернисаже «не по поручению Раиса нашей республики, а по зову сердца», подчеркнула она в своей речи на церемонии открытия.

«Сегодня культура становится популярной, потому что это мировые шедевры, шедевры мировой классики, связь с историей, с веками, лидерами духовного просвещения прошлых лет, а еще потому, что это имеет под собой серьезный экономический контекст. Я как человек, представляющий экономический, инвестиционный блок нашего правительства, могу сказать, что сегодня инвестиции именно в культуру, особенно в креативные индустрии, в цифровые активы – это очень динамично растущий рынок», – сказала Минуллина.

Глава АИР призналась, что особенно впечатлена работами Олега Григорьева, которого прежде знала только как руководителя Института пространственного планирования РТ, «который делает архисложную работу в республике – пытается сбалансировать интересы бизнеса, населения, государства, транспорта, промышленности, культуры…»

На выставке представлена серия произведений Григорьева «Время аллюзий», посвященная таким известным личностям, как фотограф Сергей Прокудин-Горский, литератор Дмитрий Лихачев, музыкант Игорь Стравинский, изобретатель Никола Тесла и т. д. А также отдельные работы вроде «Эдема». Эти картины созданы с помощью цифровой печати на холсте, усиленной живописью.

«Хочу пожелать всем, кто принимает участие в этой выставке как автор, полет своего вдохновения, свой внутренний огонь, страсть к инновациям поддерживать. А тем, кто пришел сюда прикоснуться к чему-то прекрасному, к культуре цивилизации, вдохновиться этим опытом и мыслить более масштабными и глубокими категориями, нежели те, что сегодня с нами происходят, потому что поистине прекрасной нашу жизнь делает то, что вокруг нас. И если мы будем окружать себя предметами искусства, это будет обогащать не только наш внутренний мир, но и внутренний мир наших потомков», – напутствовала Минуллина.

Большая часть произведений выставки – живопись Рината Насырова, художника-авангардиста, увлеченного ведийской философией, идеями космизма. В свои 84 года он продолжает писать.



«Практически все, что здесь выставлено Ринатом, находится в нашем собрании. Спасибо, что вы приняли такое решение и после предыдущей выставки в 2012 году все оставили волевым решением нашему музею. Поскольку Ринат Сафиуллович долго работал в Набережных Челнах, часть работ мы передали на хранение туда. Это для них большая честь», – обратила внимание директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Мультимедиа-арт представлен на выставке работой Булата Максутова, которая в свою очередь за основу берет кропотливо проработанную в мельчайших деталях картину Олега Григорьева «Башня». Живописная «Башня» и ее цифровая трактовка (анимация) – центральные объекты выставки и экспонируются рядом.

«Меня покорила эта работа. Здесь труд, умение создать цельную пирамиду, есть и перекличка с Брейгелем... И есть видео – это интересно. Хотя, честно сказать, я противник этого, но у вас это хорошо получилось», – сказал председатель Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев.

Увидеть выставку «На грани реальности. Утраченное и обретенное» можно будет до 17 мая.