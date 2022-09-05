Музей ИЗО РТ анонсировал трехлетку по увековечению памяти казанских дворян рода Лихачевых

Музей ИЗО Татарстана инициировал масштабный проект по увековечению памяти казанских дворян рода Лихачевых, который будет поэтапно проходить в течение 2022 – 2025 годов. Художественные произведения коллекции нумизмата, археолога, известного коллекционера Алексея Федоровича Лихачева, напомним, в конце XIX века стали основой музея.

Первым мероприятием станет пресс-конференция о выставке «Лихачевы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству», которую музей презентует в ноябре. Пресс-конференция пройдет в главном здании ГМИИ РТ 6 сентября. Готовящаяся выставка расскажет об Андрее Федоровиче Лихачеве как коллекционере и ученом-исследователе, о достижениях его брата Ивана Федоровича Лихачева (вице-адмирала русского флота, именем которого названы пролив в Тауйской губе и два мыса — в Анадырском заливе и заливе Петра Великого) и об их племяннике Николае Петровиче Лихачеве, видном ученом, обладателе уникальной коллекции. Все трое оказали существенное влияние на развитие науки, культуры, военного дела, меценатства не только Казанской губернии, но и всей России. Речь пойдет и о родственниках Лихачевых – Панаевых, Морозовых, фон Мекках, Толстых и многих других.

«В Музее ИЗО Татарстана 409 предметов из коллекции Андрея Федоровича Лихачева. На выставке в ноябре будет несколько сотен экспонатов. Причем помимо произведений искусства будут и архивные документы, к примеру», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГМИИ РТ.

В этом году, напомнили музейщики, исполнилось 190 лет со дня рождения Андрея Федоровича Лихачева (его коллекция стала основой не только фондов Музея ИЗО РТ, но и Национального музея РТ). В 2022 году также 160 лет со дня рождения Николая Петровича Лихачева и 115 лет со дня смерти Ивана Федоровича Лихачева. В мае этого года в Казани был создан благотворительный фонд «Наследие рода Лихачевых», который ставит себе задачу транслировать и популяризировать накопленные научными центрами знания и материалы о роде Лихачевых, трансформировать их вобразовательные и культурные продукты для школьников, кадетов, учащихся военных училищ России, студентов, историков, археологов, искусствоведов, культурологов, экскурсоводов и т.д.

Совместно с российскими и республиканскими музеями и научными центрами в ближайшие годы будут проходить выставки, конференции, изданы сборник материалов конференции, альбом-каталог, книга опубликованных и неопубликованных рукописей Андрея Федоровича Лихачева, а также книга для детей о жизни и деятельности Ивана Федоровича Лихачева.

Главный руководитель масштабного проекта – директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева. А его идея навеяна проблемой утраты памяти о великих людях России и их поступках во благо Отечества. Например, Иван Федорович Лихачев умер в Париже 15 ноября 1907 года и по завещанию был похоронен в мужском монастыре в Свияжске, однако могила его утрачена. В неподобающем состоянии могилы и других представителей древнего русского рода – нет памятных знаков. И в целом о деяниях рода Лихачевых редко вспоминают как на малой родине, так и в общероссийском масштабе. Так что главная задача инициативы – объединить музеи, библиотеки, архивы, научные институты России, чтобы представить полную картину истории рода Лихачевых и их современников XIX–XX веков.

Кроме выставки в ГМИИ РТ будут организованы передвижные экспозиции и электронные выставки для интерактивных столов в музеях Татарстана, а также специальные выставочные проекты совместно с Казанским суворовским военным училищем Министерства обороны России и кадетскими школами в Казани. Проект охватит города, села и деревни республики – помимо Казани с ним познакомятся в Булгарах, Чистополе, Билярске, Полянках, Березняках, Свияжске, Берсуте и т.д., а также в Санкт-Петербурге и Москве.