Музей ИЗО представит фотовыставку портретов в знак соучастия в проблеме деменции

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 15 августа откроется фотовыставка «Линии жизни». Проект посвящен деменции – одной из самых глобальных проблем современного здравоохранения, в нем будут представлены 34 профессиональных фотопортрета людей с этим заболеванием. Посетить выставку можно бесплатно все время ее работы – до 29 сентября.

«Интересные образы для фото героям помогли создать fashion influencer, резидент Инсайт Люди Исмаил Сафиулов, также резидент Инсайт Люди Венера Гурбанова, народный стилист Эльвира Хисамиева и ассистент стилиста Анастасия Макеева Анастасия. Их мы нашли на просторах Интернета, и ребята любезно согласились помочь. Этот проект – коллективная идея, которая родилась в процессе нашего профессионального общения в рамках другого проекта. Сняты фото молодым фотографом Артемом Моховым», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Выставку, напомним, музей анонсировал еще в конце 2023 года, подводя его итоги.

Благодаря выставке организаторы надеются распространить на широкую аудиторию информацию о деменции как о преимущественно возрастном заболевании, вызывающем угасание мыслительных функций. А также сделать акцент на необходимости доброжелательно относиться к людям с таким диагнозом, поддержать родственников пациентов и помочь им сохранить добрую память о заболевших.

Героями тематической фотосессии стали жители Казани и один пациент с диагнозом «деменция» из Чебоксар. Как подчеркнули в Музее ИЗО РТ, члены семей всех моделей приглашены на открытие выставки. Среди них есть те, кто очень стремятся посетить вернисаж и заверили в своем присутствии.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

В столице Татарстана, к слову, а также в Альметьевске, Чистополе, Набережных Челнах и Елабуге созданы «кабинеты памяти», которые помогают пациентам с деменцией. И все же по незнанию, из-за неочевидности первых симптомов заболевания или из-за стеснительности нередко за помощью такие больные обращаются слишком поздно.

Врачи отмечают, что развитие деменции возможно в любом возрасте, но главная ее причина – болезнь Альцгеймера, поражающая в основном пожилых. Ежегодно в мире число людей с деменцией увеличивается. Сейчас таких пациентов 50 млн человек, согласно прогнозам, к 2050 году их будет уже 152 млн.

Родственникам непросто ухаживать за своими близкими с деменцией, поскольку они изо дня в день видят, как размывается личность такого больного и сами испытывают от этого моральные страдания.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Фотопроект «Линии жизни» создавался совместно со специалистами Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ. В день вернисажа, 15 августа, а также во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, 21 сентября, они проведут лекции о причинах, первых признаках и мерах профилактики заболевания, ответят на вопросы. Болезнь Альцгеймера, подчеркивают доктора, может нагрянуть к каждому, при этом от нее нет радикального лечения и надежной профилактики, но знания о болезни позволят в значительной степени снизить риск развития заболевания и таким образом «переписать» свои линии жизни.