Музей Героя Петра Гаврилова в Пестречинском районе РТ получил вещи военного летчика

В деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана состоялась передача личных вещей военного летчика Петра Козлова, который был приравнен к участникам боевых действий в советское время, музею Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Событие прошло в рамках Международного дня музеев и всероссийской акции «Ночь музеев».

«Теперь в музее деревни Альвидино хранятся парадный китель с медалями, парадная фуражка и ремень Петра Платоновича Козлова. Предметы передал племянник Александр Козлов», — рассказала агентству научный сотрудник музея Лейсан Шайхутдинова.

Уроженец Альвидино Петр Козлов, выпускник Казанской авиационной школы, — один из дальних родственников Гаврилова. «Они с Гавриловым любили вместе рыбачить», — поделилась собеседница агентства.

В настоящее время в музее разрабатываются и внедряются новые формы работы с посетителями: это организация творческих встреч с ветеранами, деятелями культуры, проведение вечеров памяти, тематических семинаров, историко-литературных игр, мастер-классов, кинопоказов, квестов, конкурсов и викторин. Это позволяет музею постоянно поддерживать интерес со стороны посетителей.

В основном фонде музея хранится 362 экспоната, проводится 98 экскурсий в год — это 4 тыс. посетителей.

«За последние три года фонд музея пополнился 262 новыми экспонатами, среди которых военная одежда, книги, предметы быта, национальная одежда и полотенца кряшен из Альвидино. Самыми ценными для нас являются подаренные предметы троюродного брата по материнской линии Петра Гаврилова — участника Великой Отечественной войны Федора Зимурова», — рассказала Лейсан Шайхутдинова.

Также большую ценность для музейного фонда представляют предметы, привезенные из Брестской крепости. Это: редкие книги, брошюры и земля с могилы Петра Гаврилова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в пестречинском селе Альвидино появится бюст Героя СССР Петра Гаврилова. Также в будущем планируется восстановить землянку, в которой родился и провел детство Петр Гаврилов, и расширить дом-музей героя. На сегодняшний день площадь здания составляет 129,3 кв. м., из них более 100 — экспозиционные и выставочные площади, где проводится большая часть мероприятий и встреч с посетителями.