Музей естественной истории презентовал мультимедиареконструкцию существ пермского периода

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Музей естественной истории Татарстана, филиал музея-заповедника «Казанский Кремль», презентовал мультимедийный проект «Казанское море». Благодаря студии мультимедиа ABAU на потолке одного из залов музея посетителям теперь будут транслировать 10-минутный фильм об ископаемых видах животных, населявших Землю в пермский период — около 270 млн лет назад.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зрители словно поднимаются на поверхность со дна Казанского моря, по пути наблюдая диковинных беспозвоночных организмов, среди которых, например, узнаваемый наутилус, хрящевых доисторических акул…

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прежде в этом зале у нас был небольшой квадратный экран, где мы тоже показывали визуализацию живых существ, но там информация была несовсем недостоверна, встречались ляпы. Например, проплывали морские черепахи, а во время пермского периода таких ещё не существовало, они появились гораздо позже. Сегодня День российской науки. Музей естественной истории несет науку в массы – нужно нести достоверную информацию. Наш музей является интерактивным музеем, поэтому мы не отстаем от новомодных тенденций мультимедийности экспозиций. Современное освещение, звуковые 3D-эффекты и большая площадь проекции хорошо вписались в наш зал», – сказала и. о. руководителя Музея естественной истории Татарстана Светлана Кремкова.

Светлана Кремкова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По достоверности изображения доисторических существ консультировал цифровых художников при создании фильма «Казанское море» ведущий специалист Музея Естественной истории Татарстана Олег Шиловский. Для просмотра мультимедиа посетители смогут разместиться на круглой скамье, рассматривая карту Казанского моря под ногами в сердцевине скамьи, а на потолке – проекцию мультимедийной реконструкции происходившего с доисторическими животными пермского периода.

Первые зрители, оценившие новшество музея, отметили красочность ролика, а также высказали свои замечания. Например, по мнению одной из посетительниц, информацию о наблюдаемых видах живых существ хочется узнать в момент их появления на экране, а не в завершающей справочной части мультимедиа.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Музей естественной истории Татарстана планирует транслировать мультимедийный ролик «Казанское море» во время экскурсий, когда группа посетителей дойдет до нужного зала. По окончании просмотра предусмотрена небольшая викторина из пяти вопросов.