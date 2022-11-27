Зубы на полку: Казанский Кремль обновит экспозицию динозавров

Обновление экспозиции Музея естественной истории ожидается в предстоящем году. Посетители смогут увидеть гигантского моллюска аммонита с полуметровой раковиной «бараний рог», зубы хищных и ракушкоядных плиозавров, а также окаменелости древних растений.

Олег Шиловский: «Можете познакомиться – это Петрович, одна из первых находок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Динозавров прииск на Вятке

«Это парейазавр. Но это копия, оригинал выставлен в Вятском палеонтологическом музее. При создании нашего музея была сделана копия с их полного и прекрасной сохранности скелета. Таким находкам, кстати, принято давать имена. Можете познакомиться – это Петрович, одна из первых находок», – начал рассказ о научных изысканиях Музея естественной истории Казанского Кремля его ведущий специалист Олег Шиловский.

«Это копия, оригинал хранится и выставлен в Вятском палеонтологическом музее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совместно с коллегами из Кировской области, казанский Музей естественной истории с 2009 года проводит совместные палеонтологические раскопки. Котельническое местонахождение парейазавров – одно из крупнейших в мире местонахождений парейазавров. Заповедник тянется на 30 км вдоль реки Вятки под городом Котельнич, сезонное падение уровня воды в реке позволяет высматривать на оголившейся береговой линии останки древних живых существ. Однако что-либо копать и собирать там можно только с наличием лицензии по недропользованию (и такая, конечно же, есть у обоих музеев-партнеров), без лицензии это уголовно наказуемое деяние.

«Возле развала мной были найдены два торчащих зуба, что впоследствии оказалось целым и практически полным скелетом мелкоразмерной синапсидной рептилии – суминии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда мы впервые приехали, помогли коллегам выкопать их находку. Но там оказался развал – не полный скелет, а скопление костей. А вот возле развала мной были найдены два торчащих зуба, что впоследствии оказалось целым и практически полным скелетом мелкоразмерной синапсидной рептилии – суминии, аналогов которой в современном мире нет. Она как крупная кошка, первое, наверное, древолазающее существо. Это уже подлинник», – продолжил собеседник, демонстрируя экспонат за экспонатом.

«Суминия – крупная кошка, первое, наверное, древолазающее существо» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прадеды и прабабки динозавров

Такие существа, даже не динозавры, а еще преддинозавры, жили в пермское время – 298-251 млн лет назад. Позже одна из эволюционных ветвей этой группы дала начало динозаврам, а другая – млекопитающим. Сами звероподобные рептилии с точки зрения эволюции – очень важная форма: они еще рептилии, но у них уже есть черты млекопитающих. Например, у титанофонеуса полный набор зубной системы – резцы, клыки, коренные, плюс особенности строения внутреннего уха, черепа.

«Зверообразные рептилии – очень важная форма: они еще рептилии, но у них уже есть прогрессивные черты млекопитающих» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это рептилии, но они как бы прошли апргейд. Сейчас идут споры, теплокровные они были или хладнокровные. Были найдены отпечатки этого вида с волосками, именно поэтому они часто изображаются с волосяным покровом на различных палеореконструкциях. А раньше их считали хладнокровными. Они вели более активный образ жизни, и постановка конечностей у них, как у рептилий. А в целом это было как бы время тормозов: один очень медленно убегал, другой очень медленно догонял, этот очень медленно хотел выжить, а этот очень медленно хотел покушать. Побеждал выносливый», – пояснил Шиловский.

«Мелкий эмеролетер важнее, чем большой парейазавр, потому что реже встречается и, следовательно, мало изучен» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чаще всего на Котельничском местонахождении обнаруживают скелеты парейазавров, на втором месте суминии, затем хищные горгонопсы, после них по редкости тероцефалы. Встречаются астралобарбарусы, а самые «эксклюзивные» – мелкие эмеролетеры, возможно, выполнявшие, как предполагают исследователи, «экологическую функцию» современных лягушек, хотя в отличие от лягушек они имели многочисленные тонкие зубы.

«И хоть он такой крошечный, он важнее, чем большой парейазавр, потому что реже встречается и, следовательно, мало изучен», – подчеркнул ученый.

Идеально, чтобы окаменеть

За время палеонтологических изысканий на Котельничском местонахождении Музей естественной истории Казанского Кремля пополнился 10-12 собственными находками. Сейчас часть экспонатов здесь представлена в копиях или в качестве временных, переданных на экспонирование, например, Музеем Казанского университета. С началом работ на «динозавровом прииске» собственную коллекцию дополнили две находки в 2009 году, также две в 2010 году (тогда находка была парной – в одной яме сразу два скелета), одна находка в 2011 году, две в 2012 году и т.д. Лишь прошлый, 2021 год оказался неурожайным на «динозавров» – из экспедиции на вятку Олег Шиловский и его студенты вернулись с пустыми руками. В сезоне 2022 года был найден развал мелкоразмерной рептилии.

«Условия захоронения очень интересные: некоторые как стояли, так и захоронились, они увязли, и их засыпало, устали бороться и умерли, но стоя» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Находятся все эти останки в породе аргиллит – это разновидность глины. Видимо, в этом месте были идеальные условия для захоронения, приводящие к отличной сохранности скелетов. Река разливалась, оставалось много заводей, а эти бегемотоподобные животные, парейазавры, похоже, любили копаться в ямах с водой: растительности там было много – богатой и сочной, а они травоядные. Они там и захоранивались, причем условия захоронения очень интересные: некоторые как стояли, так и захоронились, они увязли, и их засыпало, устали бороться и умерли, но стоя», – рассказал специалист.

Котельничtское местонахождение уникально тем, акцентировал Шиловский, что в 80% случаев найденная торчащей из оголенного берега кость будет частью полного скелета. Исследователи сначала расчищают контур всей находки, углубляют его вниз, обволакивая для сохранности гипсовой оберткой в так называемый «пирожок», и в таком виде доставляют в лабораторию. Весит такой палеонтологический пирожок 300-400 кг. Разбирают же буквально по косточке, счищая лишнюю породу со скелета, уже в лаборатории.

«Кость на изломе, как будто из нее всего лишь кровь вытекла, а она осталась такой же – и форма, и цвет, и строение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сохранность костей настолько хорошая, что когда мы проводили исследования, внутри некоторых зубов и гаверсовых каналов костей были найдены предположительно форменные элементы крови, только фоссилизированные, то есть окаменелые. Вот на таком наноуровне происходит минерализация, приводящая к такой уникальной сохранности! А кость на изломе, как будто из нее всего лишь кровь вытекла, а она осталась такой же – и форма, и цвет, и строение», – отметил Олег Шиловский.

Динозавров – на полку!

«Не трогать! Это не мусор», – гласит записка на каменных обломках в кабинете.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лаборатория ведущего специалиста Музея естественной истории заставлена такими окаменевшими «пирожками», они чередуются с уже очищенными образцами. Перед тем как скелет или кость будут выставлены на обозрение посетителей музея, их нужно препарировать. Процесс некоторым образом напоминает лечение зубов у стоматолога бормашиной или пескоструйную чистку авто или фасадов зданий.



«Вот почти законченный парейазавр – лапа лежит, хвост лежит, ребра будут навесу. Всю ненужную породу я убрал препарационным аппаратом – фактически сделал 3D. Или вот ювенильная, скорее всего, особь парейазавра – небольшая, молодая. А вот здесь может сюрприз быть, потому что этот образец похож на фрагменты эмеролетера. Но пока не вскроешь, ничего непонятно», – продолжает экскурсию по своей «кладовой» Олег Шиловский.

«Вот почти законченный парейазавр – лапа лежит, хвост лежит, ребра будут на весу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В лаборатории, как и в выставочных залах Музея естественной истории, не только кости динозавров, но и драгоценные камни: турмалины с Малхана (Забайкальский край), эгирин (минерал, силикат группы моноклинных пироксенов) с Урала, аммониты с Тикси у моря Лаптевых (Якутия), бериллы, кварц с турмалином и даже метеориты в ожелезненной рубашке… Что-то «хозяин Медной горы» добыл в экспедициях сам, что-то передали в подарок коллеги из других регионов.

Аммониты с Тикси у моря Лаптевых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Например, кораллы и наутилус, головоногий моллюск, живший на Земле 500 млн лет назад, – как раз подарок. Еще один подарок – большой, не меньше полуметра в диаметре, аммонит – тоже представитель вымерших головоногих моллюсков, существовавших с девона по палеоген. Свое название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона, иногда изображавшегося с рогами барана – собственно, он и представляет собой сейчас большую скрученную раковину.

«Аммонит – тоже представитель вымерших головоногих моллюсков, существовавших с девона по палеоген» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это подарок с Архыза (село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, – прим. Т-и). Его препарация уже закончена – все шипы вскрылись, а было все закрыто породой. Он очень тяжелый, весит не меньше, думаю, что и больше 50 кг – я его один не могу поднять, вдвоем еле-еле. Когда он был живой, весил меньше, потому что сейчас это окаменелость, то есть раковина пропиталась минеральными солями и внутренние полости заполнены породой. Скоро этот аммонит будет выставлен в зал. Место для него уже определено, каркас сварен (он будет в витрине стоять вертикально), и на его презентацию мы пригласим и самого дарителя, и имя его будет указано на этикетке этого экспоната», – анонсировал Шиловский.

«Выставочные залы пополнят еще несколько собственных экспонатов. В их числе окаменелости растений, зубы разных плиозавров…» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экспонировать диковинного моллюска Музей естественной истории Казанского Кремля планирует в будущем году. Вместе с ним выставочные залы пополнят еще несколько собственных экспонатов. В их числе окаменелости растений, зубы разных плиозавров… До десятка новых подлинных, не копийных экспонатов будут представлены посетителям.

«Будет реэкспонирована целая витрина, потому что у нас многие образцы во временном хранении из Казанского университета. Их надо вернуть, но вместо них надо разместить свои экспонаты – чтобы были не хуже, а даже намного лучше. Будет новая витрина – зубы плиозавров хищных и ракушкоедов, питавшихся ракушками. Зубы у них совершенно по-разному устроены: у ракушкоеда они тупые, у хищного – как обычно заостренные, кинжаловидные», – резюмировал собеседник агентства.