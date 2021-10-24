Музей «Доктора Живаго» откроется в Чистополе после восстановления исторического центра

В Чистополе, в доме доктора Авдеева, которого называют прототипом героя романа Бориса Пастернака, разместится музей книги «Доктор Живаго». Как отметил глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов, это будет отдельный музей, посвященной известному произведению, сообщает ТАСС.

«Эта тема очень интересная, она пользуется спросом большим и у зарубежных гостей. Дело в том, что Пастернак начинал писать роман „Доктор Живаго“ как раз в Чистополе. Прототипом этого доктора был доктор Авдеев. Чистопольский земский доктор. Они с ним дружили», — рассказал градоначальник.

Чистополь в 2019 году вошел в программу восстановления малых исторических городов России, получив заем в 41 млн долларов. Проектные работы по созданию музея были начаты в январе 2021 года. Учреждение впишется в рамки масштабного восстановления исторического центра Чистополя, который должен преобразиться к 2025 году. Это условие выделения 38 млн долларов Новым банком развития стран БРИКС, который финансирует развитие малого исторического поселения.