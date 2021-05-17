Сберечь старину Чистополя: Татарстан оплатил эскизные проекты домов, не охваченных БРИКС

Утраченные дома – как выпавшие зубы

После расселения аварийного жилья центр Чистополя не только опустел, но и стал напоминать Казань в преддверии Тысячелетия. Зияющие голыми стенами здания, выбитые окна, настежь растворенные двери, из-за которых вырывается застоявшийся запах ветхости. Кое-где жилые дома уже снесены целыми кварталами, и на их месте, как после выпавшего зуба, пустота.

«Утраты здесь, конечно же, есть… Была такая коллизия, что до 2012 года расселенный [аварийный] объект культурного наследия должен был быть снесен. Два федеральных закона вступали в противоречие (закон об объектах культурного наследия и закон об аварийном жилье. – Ред.). Инициатива сохранять расселенные аварийные объекты культурного наследия пошла именно из Татарстана. Но в Чистополе дома, которые были снесены, не относились ни к одной категории – ни к объектам культурного наследия, ни к выявленным объектам культурного наследия, ни к ценной градоформирующей застройке. Конечно, наверное, эту всю работу надо было начинать раньше (сохранение исторической части города. – Ред.), десять лет назад…» – сказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.

В 2013 году Кабинет министров Татарстана присвоил историческому центру Чистополя статус достопримечательного места. Таким образом, эта территория с расположенными на ней зданиями пополнила список объектов культурного наследия. Здесь были установлены весьма жесткие режимы использования, регламентирующие, что можно делать и что нельзя. А само достопримечательное место Чистополь определялось для создания на его территории музея-заповедника, который появился в 2014 году.

Кроме того, Чистополь еще с 2010 года по приказу Министерства культуры России и Минрегионразвития (существовало до 2014 года) относится к историческим поселениям федерального значения. Достопримечательное место «Исторический центр Чистополя» находится внутри территории исторического поселения. Границы достопримечательного места и Чистопольского музея-заповедника совпадают.

Консорциум питерских реставраторов

Программа Минкульта России по восстановлению малых исторических городов, спонсируемая БРИКС, означает для Чистополя реставрацию лишь 19 его объектов культурного наследия, 11 из которых принадлежат музею-заповеднику, один – местному исполкому (здесь будет расположена библиотека). Еще 7 зданий будут частично отреставрированы ради поддержания регенерации исторической среды. Всего же в городе 146 объектов культурного наследия и 63 выявленных объекта культурного наследия, которые пополнят реестр памятников после экспертной процедуры.

«В 2015 году Президент РТ совершил пешеходную прогулку по историческому центру Чистополя, и сейчас совершенно другое внимание к городу и его проблемам. Но, к сожалению, не все так быстро происходит, как мы хотим. В 2019 году после одобрения проекта БРИКС было заключено соглашение между Республикой Татарстан и Министерством культуры России. Начаты работы по проектированию новой пассажирской пристани (финансирование закреплено за бюджетом РТ. – Ред.). В конце декабря 2020 года консорциум из двух питерских компаний выиграл тендер на разработку проектов реставрации объектов культурного наследия. Тендер проводился по европейскими правилам, и только он занял полгода. На проектирование отводится 21 месяц», – пояснил Александр Печенкин.

Выигравшие тендер ООО «Ярканон» и ОАО «Ленгидропроект» предложат варианты реставрации 19 объектов, вошедших в программу финансирования БРИКС, то есть для весьма скромного количества зданий, в основном из арсенала музея-заповедника. Об остальных старинных постройках, еще не утраченных при сносе или от разрушений, в состоянии заброшенности, республике придется позаботиться самостоятельно.

Ловля инвесторов на готовый эскиз

«Для 14 объектов культурного наследия, не вошедших в программу реставрации по БРИКС, из бюджета Татарстана уже выделены средства на разработку эскизных проектов. После разработки этих проектов город сможет передавать объекты в собственность с торгов с символической стартовой стоимостью в 1 рубль. Готовый эскизный проект должен быть в составе документации к каждому объекту к началу аукциона. Это наиболее привлекательный вариант, потому что в аренду на 49 лет город пробовал сдавать эти объекты, люди отказываются брать, так как нужно вложить серьезные деньги, а объект, получается, не их», – рассказал собеседник агентства.

В зависимости от объема, площади здания стоимость эскизного проекта, по словам Печенкина, в среднем составляет от 800 тыс. до 1,5 млн рублей (в перерасчете на общую сумму это 11,2–21 млн рублей). Поручение выдано Комитету РТ по охране объектов культурного наследия. Каждый из 14 объектов культурного наследия, подготавливаемый таким образом к передаче инвестору, до недавнего времени был жилым многоквартирным домом, расселенным как раз таки по причине аварийности.

Первоочередными для привлечения инвесторов в Чистополь выбраны жилые дома по ул. К. Маркса, 13, 41, 42 («Городской дом почтовых служащих»), 48, 60 («Дом Полякова и Логутовых, 1833–1840 гг.»), 66, 78 («Дом В. Л. Челышева, середина XIX в.»); ул. Бебеля, 126; ул. Октябрьская, 81; ул. Ленина, 32 («Дом С. М. Кирпичникова, конец XIX в.»), 60, 79; ул. Толстого, 137 («Усадебный комплекс Житковых, XIX в.»).

«Всего сейчас предполагается передать инвесторам 27 объектов культурного наследия, плюс вторым блоком идут выявленные объекты культурного наследия – это еще порядка 20 зданий, по которым уже проводится экспертиза для включения их в реестр памятников. После этого состоится та же процедура и для них – разработка эскизных проектов, передача инвесторам с торгов. Это очень серьезная подготовительная работа, которую жители, может быть, не видят и не знают о ней», – признал Александр Печенкин.

Старый новый Чистополь

По словам собеседника ИА «Татар-информ», в историческом центре важно сохранить не только объекты культурного наследия, но и ценные градоформирующие объекты. Такие дома, относящиеся к ценной градоформирующей застройке, по словам Печенкина, в основном уже находятся в частной собственности. Требования к их эксплуатации и содержанию мягче, однако надстраивать этажи также запрещено.

Не меньше десяти домов в статусе объектов культурного наследия, заверил собеседник, уже сейчас вызывают интерес у самих инвесторов. В первую очередь это здания, находящиеся на первой линии главных улиц и представляющие коммерческий интерес. За ними по популярности спроса идут объекты второго плана – расположенные на сопредельных улицах.

«Постепенно мы найдем и им хозяев. Надеемся, Чистополь со временем будет другой – в хорошем смысле. Наш подход должен быть достаточно аккуратным, не как в других городах, где используют современные материалы, искажая историческую подлинность. По поручению Президента Татарстана разрабатываются типовые проекты зданий для восполнения утрат исторической застройки Чистополя. Хотя бы чтобы не оставались эти пустыри от снесенных домов», – резюмировал Александр Печенкин.