«Мужчины в нашей семье не боятся служить Отечеству»: как боец Чак-чак сражается на СВО

Семья Хабировых из села Ташлы Бавлинского района Татарстана – Залия Рашидовна и Зайтун Анварович – прошла через множество испытаний. Как и многие родители, они с тревогой ожидают возвращения сына Айрата, известного на фронте под позывным Чак-чак.

Залия Хабирова родилась в городе Октябрьском Башкирской АССР. Из-за болезни матери семья переехала в Узбекистан, но часто навещала бабушку в Ташлах.

«Я не ошибусь, если скажу, что знакома с моим супругом Зайтуном с детства. Он тоже родился в Ташлах. Но наша встреча была внезапной. Я приехала в бавлинский универмаг и при выходе из магазина, прямо в дверях, встретила Зайтуна. Посмотрели друг на друга и, кажется, поняли без слов: влюбились друг в друга», – рассказала Залия.

После свадьбы молодая семья вновь уехала в Узбекистан, где родились дочь Лилия и сын Айрат. В 1991 году они вернулись в Ташлы, построили дом и обустроили жизнь. «Айрат с детства был ответственным, терпеливым и очень решительным ребенком, всегда был сторонником правды», – заявила мать.

После школы он поступил в нефтяной техникум, но понял, что это не его путь, и освоил рабочую специальность. В 2006 году его призвали в армию, а затем отправили на службу в Чечню. После возвращения работал нефтяником, создал семью, стал отцом.

«Айрат и Сюмбель сыграли свадьбу накануне Сабантуя. Было очень весело. Невестка долгие годы работает в детском саду, нам подарили внучку Азалию. Вот так тихо и мирно жили», – поделилась мама бойца.

В феврале прошлого года Айрат подписал контракт и в марте отправился в зону СВО. «Я очень тяжело переживала эту новость, потому что совсем недавно мы потеряли нашу дочь Лилию. Все мои мысли заключались в том, что я сейчас потеряю обоих детей, – рассказала бавлинка. – Горе и душевные раны от потери Лили еще совсем не зажили. Наша дочь работала медсестрой в «Иволге». Недавно они построили дом. В этом доме она успела прожить всего около полутора лет. Таким образом, пандемия коронавируса 2020 года коснулась и нашей семьи. Трое наших внуков остались без матери, а мы ­– без дочери. Вот как я могу спокойно отпустить своего второго ребенка после этого? Наши уговоры сын не слушал, вообще Айрат такой – держит свое слово, не обдумывая, ничего не делает. Нам остается смириться с его выбором».

На передовой бавлинец получил позывной Чак-чак. «Интересно получилось. И я, и сваха, когда он уходил, оказывается, приготовили и отправили чак-чак. Он угощал этим чак-чаком своих боевых товарищей. Видимо, им понравился гостинец, и Айрату тут же придумали позывной Чак-чак. Он и сам любит чак-чак и баурсак», – с улыбкой сказала Залия-ханум.

Айрат служит в эвакуационной бригаде, управляет «КАМАЗом». Однажды он был ранен, но не сообщил об этом семье, чтобы не беспокоить. «После выписки из госпиталя вернулся в Самарский госпиталь и прошел реабилитацию. Обратно ушел на фронт. И сейчас мы живем в ожидании звонка. Он никогда заранее не говорит, когда у него отпуск. Каждый раз, когда он приезжает домой, то дарит мне орхидеи», – добавила мать.

Семья Хабировых не только ждет вестей от сына, но и активно помогает фронту. Сельчане собирают шефскую помощь: готовят лапшу, солят капусту, вяжут носки. Все их старания доходят до бойцов, а это значит, что солдаты знают – их ждут, их поддерживают.

«Мы отправляем сыну именные посылки. Большое спасибо односельчанам, родным и знакомым, они все помогают. Я и сама стараюсь участвовать в мероприятиях по подготовке гуманитарной помощи, которые организуются на селе», –заметила Залия Хабирова.

Отец Айрата Зайтун Анварович помимо службы в армии принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. «Я горжусь ими, потому что мужчины в нашей семье не боялись служить Родине, защищать ее», – подчеркнула женщина.

Семья Хабировых надеется на скорое и безопасное возвращение сына, молясь за него и всех других бойцов.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.