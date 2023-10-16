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Мужчины, которых обнаружили мертвыми в гараже в Казани, подорвались на гранате
Двое мужчин, найденные мертвыми в гараже на Камиля Якуба в Казани, могли подорваться на гранате, сообщил источник «Татар-информа».
Как стало известно агентству, по предварительным данным, мужчины погибли в результате взрыва ручной гранаты. Предположительно, они нашли снаряд на месте раскопок.
В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу сын обнаружил отца и его товарища убитыми в гараже. У одного из мужчин был вспорот живот, а у второго – перерезано горло.
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