Мужчины, которых обнаружили мертвыми в гараже в Казани, подорвались на гранате

Двое мужчин, найденные мертвыми в гараже на Камиля Якуба в Казани, могли подорваться на гранате, сообщил источник «Татар-информа».

Как стало известно агентству, по предварительным данным, мужчины погибли в результате взрыва ручной гранаты. Предположительно, они нашли снаряд на месте раскопок.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу сын обнаружил отца и его товарища убитыми в гараже. У одного из мужчин был вспорот живот, а у второго – перерезано горло.