news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 14 октября 2023 19:19

В Казани сын обнаружил в гараже отца и его друга зарезанными

Скопировать ссылку

В Казани обнаружили тела двоих зарезанных мужчин.

Как сообщил источник «Татар-информа», тела обнаружили в гараже на Камиля Якуба.

Мужчину с перерезанным горлом и мужчину со вспоротым животом нашел сын последнего.

На месте работает оперативная группа, следователи и прочие специалисты.

Обстоятельства выясняются.

#Убийство #нападение с ножом #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100