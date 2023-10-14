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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сын обнаружил в гараже отца и его друга зарезанными
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В Казани обнаружили тела двоих зарезанных мужчин.
Как сообщил источник «Татар-информа», тела обнаружили в гараже на Камиля Якуба.
Мужчину с перерезанным горлом и мужчину со вспоротым животом нашел сын последнего.
На месте работает оперативная группа, следователи и прочие специалисты.
Обстоятельства выясняются.
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