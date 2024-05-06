Мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ села Никольского Белгородской области

Сегодня мы сообщали, что над Белгородом и Белгородской областью система ПВО сбила 7 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, в селе Никольское в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель.

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По предварительным данным, там же, в Никольском, осколками ранило 8-летнюю девочку. Бригадой скорой она доставляется в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в МКД, также осколками посечены один легкой автомобиль и трактор. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории продолжается.